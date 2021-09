En una videoconferencia en la plataforma 'Zoom' y de la mano de Will Smith es como el joven actor Jabari Banks ha recibido la noticia de que será el protagonista de la nueva versión de 'El Príncipe de Bel-Air', en el que interpretará el icónico personaje al que Smith dio vida en la pequeña pantalla.

“Es un absoluto placer conocerte y estar en directo contigo, desde la parte mas profunda de mi corazón quiero darte la enhorabuena: tienes el papel de príncipe de Bel-Air”, decía el actor Will Smith al joven intérprete Jabari Banks durante un vídeo que rápidamente se viralizó en 'Peacok', plataforma destinada a emitir vídeos en directo.

En una versión más fresca y reinventada, el emblemático viaje de Will Smith desde el oeste de Filadelfia hasta las ostentosas mansiones de Bel-Air abordará de una forma más profunda los conflictos y las emociones, en un programa que durará una hora, es decir, treinta minutos más que la serie original, y en la que podrán verse multitud de guiños a la serie original.

Con el propio Will Smith como director ejecutivo, el proyecto tiene previsto, según avanzaban en Peacock, realizar dos temporadas cuya fecha de estreno se desconoce aún.

Jabari Banks, graduado en la Universidad de Artes de Filadelfia en 2020, se convertirá en el desenfadado personaje al que ya dio vida Will Smith.

“Mi padre me envió, me dijo que lo hiciera, yo le que las audiciones no funcionan así”, decía un aún incrédulo y emocionado Jabari Banks a Will Smith tras escuchar la noticia, que supone un gran impulso a su aún emergente carrera como actor frente a los focos.

Treinta años después del estreno de 'El Prícinpe de Bel-Air', la nueva versión de la comedia que realizará por NBC llega impulsada por un fan de la serie, Morgan Cooper en 2019. Un tráiler de elaboración propia en el que durante cuatro minutos mostraba cómo sería la serie en la actualidad se hizo con millones de reproducciones, llegando a las manos del propio Will Smith.

El mismo actor fue el que contactó a Cooper para realizar la nueva versión, de la que ejercerá como escritor y director, desempolvando el emblemático universo del Príncipe de Bel-Air que se ganó el cariño del público de los noventa y que ahora vuelve con fuerza.

1011921