Stranger Things contra It: Cuando Vecna se alió con Pennywise

La llegada de la última temporada de Stranger Things presagiaba un duelo por todo lo alto entre Netflix y HBO, cuya principal apuesta en estos momentos es Welcome to Derry, la precuela de It. Vecna contra Pennywise en un combate por las audiencias en el cada vez más competitivo mercado del streaming. Welcome to Derry venía liderando los rankings como uno de los títulos más vistos del año, mientras que el estreno de la temporada final de Stranger Things llegó a colapsar los servidores de Netflix. Todo apuntaba a un enfrentamiento épico entre dos gigantes del entretenimiento apoyados en dos monstruos con inquietantes similitudes: ambos se alimentan del miedo de sus víctimas, ambos apuntan a niños y ambos beben de la iconografía del terror de aquella época. Pero, en mitad del combate, llegó el giro inesperado: Netflix ha anunciado la compra de HBO. Un acuerdo histórico, casi tan sísmico como aquel en el que Disney absorbió a Fox, y que reconfigura de un plumazo la batalla por el dominio del streaming.

En estos momentos, no se sabe muy bien si tras el acuerdo habrá una fusión de dos de las mayores plataformas del streaming, o si ambas continuarán su camino por separado por aquello de diversificar audiencias. Lo cierto es que el acuerdo le ha venido como anillo al dedo a Netflix, que desde su divorcio con Disney andaba a la caza y captura de franquicias con las que enriquecer su catálogo. Nadie se esperaba este golpe de timón que llega en un momento en que la plataforma se dispone a despedir a uno de sus títulos más rentables. Todos los actores de Stranger Things han elevado su status al de grandes estrellas, en especial el de Millie Bobby Brown, quien es una de las actrices mejores pagadas del mundo, con un sueldo que sobrepasa el millón de euros por episodio. Algo que en los tiempos de Friends era excepcional. La serie fue uno de los primeros títulos con los que Netflix aspiraba a abrirse un hueco en el mercado televisivo y se ha convertido en un fenómeno mundial. Su temporada final se ha convertido en un evento equiparable al de otras grandes series como Lost o Juego de Tronos. Por eso, la gran N roja no quería quemar demasiado pronto sus cartuchos. Estos episodios finales se van a ir estrenando en tres tandas: cuatro capítulos que se colgaron el pasado 28 de noviembre; otros tres más que van a llegar el día de Navidad; y un episodio final que llegará en plena Nochevieja. Después de ese último capítulo de más de dos horas y media que tuvo la cuarta temporada, ¿llegarán a la misma duración para despedir la serie? Netflix quiere convertir ese evento en un gran acontecimiento y los fans van a tener la oportunidad de disfrutarlo en pantalla grande en los cines en Estados Unidos. ¿Lo veremos también en España?

Si algo ha caracterizado a Stranger Things desde su estreno es su capacidad para manipular la nostalgia ochentera. A fin de cuentas, los cabezas de familia que pagan la suscripción en millones de hogares crecieron con esos referentes cinematográficos. Mientras que las nuevas generaciones han podido ir descubriendo algunos de los títulos icónicos de esa década. A medida que la serie ha ido creciendo se han ido ampliando sus referencias. La serie hace mucho que dejó de ser un intento de emular al cine de la factoría de Spielberg de aquellos años, con homenajes nada disimulados a los Goonies o E. T. Temporada a temporada, sus referencias eran a películas más oscuras, hasta el punto de encuadrarse en el género del terror, en especial las películas de John Carpenter o las que adaptaban las novelas de Stephen King. Los protagonistas han ido creciendo y ya no son aquellos niños con los que arrancó la serie hace diez años. Por ello, las referencias han seguido ampliándose mucho más allá a otras décadas. En estos episodios finales, estas influencias se amplían a otras décadas, porque su público potencial no es solo aquel que creció en los años ochenta. Tenemos Solo en casa, con las trampas que preparan los protagonistas para capturar al demogorgon; o incluso La Gran Evasión, un clásico de los 60, con el plan para introducirse en un campamento militar.

Uno de los méritos de Stranger Things es que no se limitan a meter referencias a granel, sino que también han sabido ir creando un universo propio, con su propia mitología. El Demogorgon, el Azotamentes o Vecna no son simples invenciones aisladas: forman parte de un imaginario que mezcla Dungeons & Dragons, el terror corporal de los ochenta y los códigos del horror clásico. Al final, parece que Vecna era el gran villano que manejaba los hilos desde esa dimensión oscura, llamada el mundo del revés. Un monstruo que parece inspirado en el Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street. Se trata de un monstruo que también tiene muchos paralelismos con otra obra cumbre del terror ochentero, como es la novela It de Stephen King. El destino ha querido que la llegada de la temporada de Stranger Things haya llegado al mismo tiempo que se estaba emitiendo en HBO Max la precuela de las películas basadas en los libros el novelista más prolífico de Maine.

El paralelismo entre Vecna y Pennywise, el payaso asesino de It, no es casual. Ambos monstruos centran su poder en la vulnerabilidad infantil: necesitan el miedo de los niños para alimentarse, transformarse y dominar. La serie Welcome to Derry está también plagada de homenajes, pero estos se centran en el universo literario de King. La precuela televisiva esconde numerosos homenajes a otras de sus novelas, también llevadas al cine y a la televisión, como El resplandor o Cadena Perpetua. La noticia de la compra de HBO por parte de Netflix convierte ese duelo narrativo en una ironía involuntaria. Lo que era una guerra simbólica entre plataformas se disuelve en un movimiento corporativo que nadie vio venir. Pennywise y Vecna ya no son enemigos. Ambos son aliados a la hora de aterrorizar y acaparar audiencias. No importa ya quién gane el duelo de las audiencias, ya que los dos monstruos juegan en el mismo equipo.