Tengo sentimientos encontrados con 'Andor'. Como fan de 'Star Wars' de toda la vida, cuando me siento a ver algo relacionado con esta precuela ( bueno, la precuela de otra precuela) me asalta la duda de si lo que estoy viendo es un sacrilegio o una genialidad. Me pasó cuando vi en cine 'Rogue One' y me ha vuelto a pasar con los primeros episodios de la serie de televisión basada en los personajes de la película. Tras quedarme a la mitad al primer intento, tuve que darle una segunda oportunidad ante la insistencia de que Andor era de lo mejor que le había pasado a la franquicia galáctica. Tiene un ritmo pausado y está muy alejada del concepto de entretenimiento ligero. Y en este segundo visionado logré meterme más en la historia y vencer los recelos que hasta ahora me inspiraba la serie. Star Wars nunca había bajado tanto al barro.

Es la historia del nacimiento de la rebelión contra el malvado imperio galáctico. No tenemos ni valerosos caballeros Jedi, ni héroes carismáticos, ni siquiera la reaparición estelar de Darth Vader que dejó al 'fandom' en estado de shock al final de la película. El personaje de Cassian Andor (Diego Luna) es un superviviente y hace lo que sea necesario para salir adelante en un mundo gris dominado por la tiranía imperial. Incluso mancharse las manos de sangre. Está mucho más cercano a Jason Bourne, que a Luke Skywalker. En 'Andor', sería irrelevante el debate de si apretó el gatillo primero Greedo o Han Solo en la cantina de de Moss Eisley. Cassian no duda en disparar su láser cuando sea necesario. La línea entre los buenos y los malos está mucho más difusa. En contraposición, el personaje de la senadora Mon Mothma (interpretado por Genevieve O'Reilly) se mueve en la jungla de las altas esferas del poder, tratando de mantener a salvo su tapadera para poner en marcha el movimiento rebelde que tumbe la dictadura de Palpatine. MIentras que con el personaje interpretado por Stellan Skarsgård , Luthen Rael, no terminamos de saber si estamos ante un gran líder o ante un fanático. Con esta serie y sus personajes, viajaremos a territorios inexplorados del universo 'Star Wars'. Citando una frase de la competencia (o sea, 'Star Trek'), donde ningún hombre ha llegado jamás. No estamos ante un título más de la franquicia galáctica. Esta serie va dirigida hacia un público más adulto y perfectamente podría atrapar a otros que no son seguidores habituales de la franquicia. La primera temporada de 'Andor' ha sido más larga de lo que suelen ser otras series desarrolladas por Disney en una galaxia muy, muy lejana. Un total de doce episodios en los que cada grupo de episodios sirve para contar una parte de la trama: la huida de Andor de su plantea, el atraco, la fuga de la prisión, las maniobras del Imperio para capturar al terrorista rebelde... Hemos explorado zonas que nunca antes habíamos visto en el universo 'Star Wars', al tiempo que se nos ha mostrado la faceta más política de la trama. El Imperio se nos presenta como un sistema mastodóntico, lastrado por la burocracia y por las intrigas y conspiraciones entre algunos de los miembros de su cúpula. Donde el brazo izquierdo no sabe lo que hace el derecho y eso permite que, si uno se mueve con discreción, se pueda burlar la férrea vigilancia del sistema despótico. Los oficiales imperiales tienen muchas similitudes con los de los miembros de las SS en las películas del nazismo y las tropas de asalto imperiales nunca habían tenido mejor puntería en 'Star Wars'. La película 'Rogue One' nos contaba la historia de cómo los espías rebeldes robaban los planos de la Estrella de la Muerte. Un audaz golpe que permitió que al final del Episodio IV, el filme de George Lucas, que puso en marcha todo, Luke Skywalker hiciera saltar por los aires la terrorífica estación espacial. Dado el desenlace, era complicado que la historia del grupo rebelde pudiera continuar. Por eso, si queríamos nuevas historias con Cassian Andor, la mejor fórmula era la de la precuela. Toni Gilroy, uno de los guionistas de la película, ha sido el responsable del desembarco de sus personajes en sus nuevas aventuras televisivas. La serie está volcada en contarnos el nacimiento de la rebelión. Cómo empezó a gestarse el movimiento para oponerse a la régimen del emperador Palpatine que tenía sometida a toda la galaxia. La escena postcréditos de la primera temporada confirma que la construcción de la Estrella de la Muerte va a ser uno de los temas recurrentes a lo largo de esta serie. A lo largo de toda esta primera temporada, nos hemos reencontrado con algunos de los personajes de la película, aunque no hayan sido muy largas. ¿Veremos a Felicity Jones en la segunda temporada? En manos de Disney, 'Star Wars' parece mejorar cuanto más lejos se queda de la saga de los Skywalker. Cada vez que abre nuevos caminos, como en 'The Mandalorian', logra mejores resultados que los que consiguió con la tercera trilogía de la saga. Mientras esperamos la segunda temporada de 'Andor', no vamos a pasar mucho tiempo sin nuestra ración de 'Star Wars', ya que en marzo está previsto el estreno de la tercera temporada de la citada ficción protagonizada por el mandaloriano y Baby Yoda. Y antes, para los seguidores de las historias animadas con las que Dave Filoni está reivindicando desde las Guerras Clon la trilogía de Anakin Skywalker, tendremos la segunda temporada de 'La remesa mala', otro ejemplo de cómo hacer cosas nuevas con 'Star Wars'. Mientras que en la gran pantalla el desarrollo de películas de la franquicia parece un tanto estancado desde el estreno del Episodio IX, en la pequeña pantalla el futuro se presenta cada vez más apasionante con proyectos que van abriendo cada vez nuevos caminos.