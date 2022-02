Anna Delvey tenía un sueño y, como si fuera un personaje de una novela de Paulo Coelho, intentó que el universo conspirara para que se hiciera realidad. El problema es que, para que sus fantasías se cumplieran, necesitaba unas cantidades obscenas de dinero. ¿Quién es Anna?, el nuevo pelotazo de Shonda Rhimes para Netflix nos reconstruye la historia de esta joven que con solo 25 años logró que algunas de las élites financieras de Manhattan se rindieran a sus pies pensando que era una rica heredera alemana en busca de financiación para sus proyectos inmobiliarios. ¿Nos encontramos ante una estafadora de libro o era una emprendedora en busca de cumplir el sueño americano? Esto es lo que la serie pretende plantear, que, al fin y al cabo , Anna no era muy diferente a aquellos monstruos de los negocios que de la nada levantaron un imperio empresarial sabiendo aglutinar el dinero necesario para ponerlo en marcha. Un biopic basado en hechos reales, donde se asegura que la historia que nos van a contar es real. Salvo las partes inventadas, claro.

El proyecto que supuestamente tenía en marcha Delvey era la puesta en marcha de un centro dedicado al arte contemporáneo en un edificio en alquiler en Park Avenue. Gabriel Calatrava iba a ser el arquitecto detrás de la reforma y el artista búlgaro Christo envolvería el inmueble para el día de la inauguración. Anna regaba su camino de propinas de 100 dólares y vivía rodeada de lujos para aparentar opulencia y que las grandes fortunas la tomaran en serio. Era un experta en el arte de la apariencia, por lo que Instagram era la herramienta perfecta para intentar dar verisimilitud a su historia. De hecho, su juicio ayudó a que los likes en sus redes sociales se dispararan y su fama saltara más allá de las páginas de sucesos de la prensa neoyorquina.

No tengo más referencias sobre la historia de Anna Delvey que lo que he visto en la serie de televisión pero me quedo con el hecho de que a sus espaldas lo único que dejó fueron astronómicas facturas de hotel impagadas a sus espaldas y el hecho de que no realizó contacto alguno con el propietario del edificio que supuestamente iba a albergar su proyecto. Me suena mucho a esas historias de grandes estafadores que lograron que sus víctimas les abrieran sus carteras, deslumbrados por la opulencia hasta el punto de que no llegaban a darse cuenta de que tras estos embaucadores no había más que humo. ¿Alguien se acuerda del pequeño Nicolás? La auténtica Anna Delvey ha dicho en alguna entrevista que ella nunca persiguió el dinero, lo que realmente ambicionaba era el poder y la fama. Por lo pronto, los derechos que ha cobrado de Netflix por permitir que contaran su historia le ha valido para poder saldar todas sus deudas, más los intereses. Y ya veremos, porque solo hace dos semanas que se estrenó la serie.

Una de las bazas con las que cuenta ¿Quién es Anna? es la interpretación de Jennifer Garner como la estafadora/emprendedora viral. La joven actriz a la que conocimos en las últimas temporadas de The Americans fue subiendo como la espuma en Ozark. Y ahora la tenemos como protagonista absoluta de su propia serie. Aunque la vida de su personaje se nos cuente a través de otro. La periodista Vivian Kent, interpretado por Anna Chlumsky, es la que se va encargando de recomponer las piezas del rompecabezas para responder a la pregunta que da título a la miniserie. Por cierto, hay toda una metarreferencia en la trama. Y es que se pasa un poco de puntillas por el hecho de que una de las víctimas de Anna fue precisamente Maculay Culkin, el compañero de reparto de Anna Chlumsky en Mi Chica. Fue la película que lanzó a la fama a la actriz siendo una niña y ahora ya de adulta lleva años tratando de desmarcarse de ese papel. Muchos parecen olvidarse que era una de las estrellas de Veep, la gran sátira sobre la política estadounidense.

¿Quién es Anna? es la segunda serie de la factoría Shondaland para Netlix desde que hace cinco años la plataforma firmara un contrato con la productora para que creara contenidos en exclusiva para ellos y ya se ha convertido en un gran éxito. La presencia de algunos actores hacen que se conviertan en marca de la casa y nos encontramos con muchas caras conocidas de otros títulos de Shonda Rhimes, sobre todo de Scandal. Como Katie Lowes, Jeff Perry, Kate Burton .Su estreno se produce a pocas semanas de que llegue a nuestras pantallas la segunda entrega de Los Bridgerton (el estreno está previsto el 25 de marzo). Aunque el ritmo de producción de Rhimes para la plataforma no ha sido tan intenso como el de Ryan Murphy, ambos títulos han tenido mucha más repercusión que las del otro fichaje estrella de la gran N. Parece que la reina del placer culpable, seguirá teniendo mucho peso en Netflix, ya que ambos renovaron su contrato.