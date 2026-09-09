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TVE desvela todos los detalles de la adaptación de 'Hitster', el juego musical más famoso: 32 celebrities, actuaciones en directo y 10.000 euros de premio

Dani Martínez estará al frente del nuevo formato de La 1, que tendrá ocho entregas y convertirá grandes éxitos musicales en una competición entre generaciones

Fotograma de 'Hitster'

Fotograma de 'Hitster' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

TVE ha desvelado nuevos detalles de 'Hitster: El juego de los grandes éxitos', una de sus próximas apuestas para el prime time de La 1. Dani Martínez conducirá ocho entregas de la adaptación televisiva del popular juego de mesa, en las que dos equipos competirán por construir correctamente una línea temporal musical. Cada grupo estará formado por dos famosos y un concursante anónimo.

La partida comenzará con un popurrí de cuatro canciones publicadas el mismo año. Quien más se acerque a la fecha obtendrá el primer turno y, a partir de ahí, cada equipo tendrá que colocar cronológicamente los temas que vaya escuchando. Los aciertos permitirán conservar canciones, mientras que los fallos darán una oportunidad al rival. También habrá un comodín para robar temas y Rondas Bingo con nuevas posibilidades de avanzar.

El primer equipo que alcance las diez canciones pasará a una final con diez años y otros tantos temas. Los participantes dispondrán de 20 segundos para ubicar cada canción, con 1.000 euros por cada respuesta correcta y un premio máximo de 10.000 euros. Las pistas podrán llegar mediante videoclips, imágenes de archivo, fragmentos musicales e incluso actuaciones en directo.

Un amplio plantel de famosos

Entre los 32 invitados estarán Ana Guerra, Melody, Ruth Lorenzo, Juanjo Bona, Luis Merlo, Cayetana Guillén Cuervo, Toñi Moreno, Grison, Kira Miró, Elena Furiase, Miriam Rodríguez, Víctor Elías, Sole Giménez, Natalia Rodríguez, Valeria Ros, Susi Caramelo, Aitor Albizua y María Barranco, entre otros. Además, Pastora Soler, Nebulossa, Isabel Aaiún, La La Love You, Raúl, Nena Daconte, Vicco y Celtas Cortos actuarán en el programa y sus canciones también formarán parte del juego.

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Dani Martínez define el formato como "una fiesta de pueblo" y asegura que los seguidores del juego original encontrarán una versión mucho más grande: "Los fans del juego de mesa lo van a disfrutar porque es un megashow". RTVE todavía no ha anunciado una fecha concreta de estreno, aunque confirma que llegará muy pronto a La 1.

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Fuente: El Periódico

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