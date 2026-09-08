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Desliz en el primer programa

A Lilit se le escapa un "Pasapalabra" en 'Rueda la letra' y Telecinco trata de ocultarlo con un insólito doblaje que queda al descubierto en este video

La concursante cometió un desliz más que comprensible, que la cadena decidió tapar instándole a que volviera a grabar la respuesta sin mencionar a la competencia

Carlos Sobera y Lilit, en 'Rueda la letra'.

Carlos Sobera y Lilit, en 'Rueda la letra'.

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Redacción Yotele

Madrid

'Rueda la letra' comenzó este lunes sus emisiones en Telecinco con una gran expectación en todo el sector audiovisual. Las semejanzas del nuevo concurso con Pasapalabra', más allá de la prueba de El Rosco (ahora La Rueda), se pudieron apreciar en las primeras promociones emitidas en los últimos días y se confirmaron este lunes al visionar el estreno.

Ahora comienza una nueva batalla en la que sin ningún género de duda, Atresmedia y Mediaset, junto a sus respectivos proveedores, intentarán demostrar que el suyo es el original. Porque tener la denominación 'Pasapalabra' o los derechos de El Rosco, podrían no ser del todo determinantes.

Mientras se espera que Antena 3 se acabe pronunciándola de alguna manera tras el estreno de 'Rueda la letra', en Telecinco intentan evitar cualquier tipo de referencia directa al concurso de Antena 3. Y por supuesto, bajo ningún concepto se quiere que ningún participante diga "Pasapalabra" para verbalizar que no conoce la respuesta a la pregunta formulada por Carlos Sobera.

Aunque todos lo sabían, era de esperar que alguno de ellos tuviera un desliz en algún momento y se le escapara en mitad de la grabación. Y es lo que le pasó en el primer programa a Lilit, la histórica concursante de 'Pasapalabra' que ahora está en el nuevo formato de Telecinco, producido por Bulldog TV.

Ante la dificultad de volver a grabar, la cadena no se lo pensó dos veces y decidió ocultar el error con un doblaje realizado por ella misma e insertado después, con el que se sustituyó el momento en el que dice "Pasapalabra" por un simple "Paso".

La maniobra parecía perfecta, pero solo ha bastado ralentizar un poco el momento en el que ella responde y leer sus labios para comprobar que lo que dijo en aquel momento fue "Pasapalabra".

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La maniobra parecía perfecta, pero solo ha bastado ralentizar un poco el momento en el que ella responde y leer sus labios para comprobar que lo que dijo en aquel momento fue "Pasapalabra".

Fuente: El Periódico

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