Estreno inminente
'La ruleta de la suerte' vuelve al prime time con Jorge Fernández y Laura Moure: fecha de estreno confirmada
El concurso de Antena 3 regresa este sábado a la parrilla nocturna con una tercera temporada cargada de botes más altos y nuevos alicientes para los concursantes
Redacción Yotele
'La ruleta de la suerte noche' regresa este próximo sábado a las 22:00 horas al prime time de Antena 3 para estrenar su tercera temporada. El concurso nocturno vuelve a la parrilla con entregas inéditas que apuestan por botes más elevados, mayor dinamismo y un formato enfocado en la gran escala de premios.
Jorge Fernández y Laura Moure, que acaba de ser mamá, se pondrán de nuevo al frente de esta versión en horario estelar, luciendo sus mejores galas y manteniendo la cercanía con los concursantes. La dinámica del espacio busca repetir la complicidad que caracteriza al formato diario de la sobremesa, adaptado en esta ocasión a una experiencia de mayor escala.
El programa toma el relevo en la noche del sábado de 'Una fiesta de muerte', ocupando su lugar en la programación de la cadena. Este movimiento refuerza la presencia del concurso en la franja nocturna del fin de semana, un terreno en el que ya ha demostrado su capacidad de atracción.
En sus dos primeras etapas en el prime time, el formato firmó unas cuotas de pantalla del 9,9% y el 11,2% respectivamente. Con esta nueva tanda de entregas, la cadena busca consolidar la marca en la noche del sábado, capitalizando el respaldo masivo que el espacio cosecha cada mediodía por encima del 20% de share.
Fuente: El Periódico
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