Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas al contadoPabellón de la JuventudVueling Aeropuerto de CórdobaVictoria Fernández PSOEÁngel Ortiz PSOEGuía Velá de la FuensantaConcurso de Atalaje de TradiciónVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloSemana Europea de la MovilidadAlbarrán Córdoba CFMedicamentos contra la obesidadEscapadas en los puentesCentro Internacional del Caballo en CórdobaCaballerizas RealesIncendio en vertedero de SadecoTrabajo SocialMercado Mediterráneo de Córdoba
instagramlinkedin

Crítica televisiva

Manu Sánchez carga contra Ana Rosa e Iker Jiménez por su desembarco en Ceuta: "Acuden al olor a sangre"

El presentador de 'El perro andaluz' también señaló a Carmen Porter durante su monólogo sobre la crisis migratoria y el tratamiento mediático recibido.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Manu Sánchez en 'El perro andaluz' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Manu Sánchez abrió la segunda temporada de 'El perro andaluz' con un extenso monólogo dedicado a la crisis migratoria de Ceuta. El presentador aseguró que, pese a encontrarse físicamente en el plató de La 1, emocionalmente continuaba junto a una ciudad que considera su segunda casa: "Hoy no quiero estar aquí, sigo en Ceuta".

El humorista pidió a los partidos que dejaran de utilizar la situación como arma electoral, rechazó el lenguaje bélico empleado para hablar de los migrantes y denunció el papel desempeñado por Marruecos. Sánchez defendió simultáneamente el miedo de los ceutíes y la situación de quienes cruzaron la frontera buscando ayuda.

Un contundente juego de palabras

Su intervención acabó señalando directamente a varios rostros televisivos que se desplazaron hasta la ciudad autónoma. El presentador aclaró que cuando los ceutíes reclaman más medios se refieren a soluciones y efectivos, "no a que vaya Ana Rosa Quintana, Carmen Porter e Iker Jiménez acudiendo al olor a sangre y a todo lo que sea amarillo".

Noticias relacionadas

Manu Sánchez remató su crítica con una de las frases más duras del estreno: "Más medios sí, pero menos buitres también". De esta manera cuestionó el tratamiento sensacionalista que, a su juicio, algunos programas estarían realizando de la crisis, así como la llegada de comunicadores atraídos por el impacto informativo de lo sucedido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Cuando se acaba el paro: las ayudas que sostienen a quienes se quedan sin ingresos
  3. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  4. «Córdoba está con Ceuta», miles de personas llenan Capitulares en apoyo a la ciudad autónoma
  5. Estos son los cortes de tráfico en Córdoba para la llegada de la Vuelta a España el próximo domingo 6 de septiembre
  6. Tres cordobeses, detenidos por importar de forma fraudulenta 10 coches desde Alemania y defraudar unos 100.000 euros a Hacienda
  7. Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
  8. Llega septiembre y aparcar se complica: de Fátima al Campo de la Verdad, estos son los lugares más saturados en Córdoba

Madring, el circuito 'mata-coches' que espera a Carlos Sainz en casa

Madring, el circuito 'mata-coches' que espera a Carlos Sainz en casa

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

Cabra se vuelca un año más con la Virgen de la Sierra en una multitudinaria Bajá

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra, en imágenes

La Bajá de la Virgen de la Sierra de Cabra, en imágenes

Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes desde el 7 de septiembre

Renfe vuelve a permitir los patinetes eléctricos en sus trenes desde el 7 de septiembre

Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte

Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

Feijóo llama a movilizarse para "echar" a Sánchez con la fuerza "de la rabia" por Ceuta

Cruz Roja Juventud y el centro comercial El Zoco recogen material escolar para familias vulnerables de Córdoba

Cruz Roja Juventud y el centro comercial El Zoco recogen material escolar para familias vulnerables de Córdoba
Tracking Pixel Contents