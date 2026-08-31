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Cruce en redes

Javier Ruiz le asesta un zasca épico a Lucía Méndez tras mentir sobre su despido de la SER: "Hablar sin llamar y sin saber"

El periodista corrige públicamente a la jefa de Opinión de El Mundo después de que cuestionara su supuesto pluriempleo en radio y televisión.

Javier Ruiz y Lucía Méndez

Javier Ruiz y Lucía Méndez / RTVE/APM

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Carlos Merenciano

Madrid

El inesperado despido de Javier Ruiz de la Cadena SER ha provocado un intenso debate dentro y fuera de la emisora. La última en pronunciarse ha sido Lucía Méndez Prada, jefa de Opinión de El Mundo, aunque su comentario ha recibido una contundente respuesta del propio periodista.

"La profesión se ha vuelto ininteligible. La SER prescinde de Javier Ruíz, nombrado director editorial de La Séptima, nueva cadena de televisión. Hasta ahora, mantenía su puesto como jefe de Economía de la SER a pesar de tener programa propio en TVE. Lo raro era este pluriempleo", escribió Méndez en sus redes sociales.

Ruiz no dejó pasar la afirmación y corrigió públicamente a la periodista: "Lucía, últimamente me sorprende también la falta de rigor en el periodismo: dejé de ser jefe de sección en la CADENA SER hace más de un año y medio. Únicamente presentaba un espacio. Lo raro en el periodismo es hablar sin llamar y sin saber, como es raro condenar sin avisar".

Una salida sin explicaciones

La respuesta aclara que Ruiz ya no dirigía la sección de Economía y que su única responsabilidad en la emisora era presentar 'Hora 25 de los Negocios'. La SER decidió prescindir de él de forma abrupta y sin permitirle despedirse de los oyentes, según adelantó El Plural y ha podido verificar YOTELE.

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La salida coincide con su incorporación a La Séptima como director editorial, después de abandonar 'Mañaneros 360' en TVE. Por ahora, la emisora no ha explicado públicamente los motivos de su decisión ni existe confirmación de que su fichaje por el nuevo canal esté relacionado con el despido.

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Fuente: El Periódico

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