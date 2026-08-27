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Fin de una era

Antoni Daimiel deja Movistar Plus+ tras 36 años: el inesperado final de una etapa histórica

El periodista deportivo pone fin a una vinculación iniciada con el nacimiento de Canal+ después de perder primero la NBA y quedarse ahora sin las retransmisiones de la multicámara.

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Carlos Merenciano

Madrid

Antoni Daimiel afronta por primera vez su futuro profesional fuera de la compañía en la que comenzó a trabajar con apenas 20 años. El periodista ha confirmado este jueves su salida mediante una cadena de mensajes en X: “He dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990”.

El comunicador ha evitado cualquier reproche y ha centrado su despedida en el agradecimiento. “Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar”, ha reconocido. También ha definido la plataforma como “un hogar más que una casa” y ha recordado que recibió “mucha confianza y apoyo” en los momentos en los que más los necesitaba.

Daimiel no ha explicado qué ha provocado exactamente su marcha, limitándose a señalar que “las circunstancias han propiciado esta separación”. “No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)”, ha bromeado.

Su futuro profesional

Aunque todavía no tiene un nuevo destino, Daimiel deja claro que su salida no supone una retirada: “Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré”. Además, anticipa que podría mostrarse “caprichoso y caro” a la hora de escoger sus próximas aventuras profesionales.

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Su marcha llega un año después de que Movistar Plus+ perdiera la NBA, competición que comentó durante tres décadas, y tras una última etapa narrando LaLiga junto a Guille Giménez en la señal multicámara. La plataforma también se ha despedido públicamente: “La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel”, ha señalado antes de agradecerle su talento y recuperar una frase de Andrés Montes: “Gracias por hacernos la vida más maravillosa”.

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Fuente: El Periódico

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