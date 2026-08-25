'El programa de AR'
Ana Rosa tampoco espera a septiembre y se desplazará a Ceuta para comenzar la nueva temporada de su programa en Telecinco
La presentadora del espacio matinal competirá desde el lunes con Susanna Griso y Jesús Cintora y Adela González
Redacción Yotele
Telecinco ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su nuevo curso televisivo con el regreso de Ana Rosa Quintana como principal reclamo para su franja matinal. El próximo lunes, 31 de agosto, el canal de Mediaset pondrá fin a la parrilla estival en la franja matinal para retomar por completo su programación habitual, marcada por el regreso de sus rostros más emblemáticos y un potente foco en la actualidad informativa.
Esto significa, que los espectadores volverán a disfrutar de tres magacines por la mañana y de 'El precio justo', pues durante los meses de julio y agosto, 'El programa de AR' se despidió de la parrilla para dar más espacio a 'La mirada crítica', de Ana Terradillos, y 'Vamos a ver', de Patricia Pardo.
Ana Rosa Quintana, quien volverá a ponerse al frente de su programa, arrancará la temporada número 22 con un especial en directo desde Ceuta. De este modo, la cadena vuelve a volcarse con la cobertura de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, un escenario al que la presentadora ya se desplazó temporalmente a comienzos de agosto para informar a pie de calle, interrumpiendo sus vacaciones.
Esta vuelta el lunes coincide además con el regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público', tal y como adelnatmos en exclusiva en YOTELE. Así, ambas presentadoras y espacios se adelantan al mes de septiembre para arrancar el curso televisivo trepidante que estará marcado por la convocatoria de Elecciones Generales, Autonómicas y municipales.
Así queda la mañana en Telecinco a partir del 31 de agosto
- 8:00 horas. La mirada crítica con Ana Terradillos
- 09:00 horas. El programa de Ana Rosa
- 12:15 Vamos a ver con Patricia Pardo
- 13:30 El precio justo con Carlos Sobera.
Fuente: El Periódico
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