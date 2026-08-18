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Esta noche en Energy

José Mourinho, la entrevista exclusiva de Pedrerol en 'El Chiringuito' para su segundo día en Mediaset

El formato capitaneado por Josep Pedrerol regresa esta noche a Energy tras liderar en las cadenas temáticas durante su estreno, marcando un 5% de 'share'

José Mourinho / Josep Pedrerol

José Mourinho / Josep Pedrerol / BBC / Energy

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Redacción Yotele

Madrid

'El Chiringuito' arranca su nueva etapa en Mediaset España con un golpe sobre la mesa televisivo. Tras abandonar Atresmedia tras 13 años de alianza y registrar un rotundo éxito en su primera emisión en la noche del lunes, el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerolemitirá este martes (Energy, 23:45 h) una exclusiva mundial: la primera entrevista a José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid.

La intervención del técnico portugués supone todo un acontecimiento deportivo y mediático, ya que el entrenador luso aún no ha comparecido de manera oficial ante los medios de comunicación ni ha concedido ruedas de prensa en esta nueva etapa madridista. Tan solo se le había podido escuchar en unas breves declaraciones para los medios del club blanco, por lo que el cara a cara con Pedrerol se convertirá en la primera ocasión en la que "The Special One" responda abiertamente sobre su proyecto para la temporada.

Arranque de récord en Energy

El estreno del formato deportivo en la pantalla de Energy superó las expectativas en su debut de temporada. El espacio firmó un destacado 5% de cuota de pantalla y 188.000 espectadores, una cifra que elevó en 1,5 puntos el rendimiento habitual de la cadena en esa franja nocturna y que llegó a acumular un alcance de 646.000 espectadores únicos. Con estos datos, la producción se coronó como la opción líder absoluta entre la oferta de canales temáticos de la televisión digital terrestre (TDT).

La acogida resultó especialmente sólida entre el público joven, donde el programa alcanzó un brillante 7,7% de share. Además de los cambios estéticos y de plató implementados para esta andadura, la noche sirvió para presentar oficialmente a Paula Martínez, quien asumió su nuevo rol en el estudio como la voz encargada de canalizar los comentarios y las reacciones de los espectadores a través de las redes sociales.

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Con todos estos ingredientes y la expectación generada por el testimonio de Mourinho, el equipo de Pedrerol afronta su segunda velada en Mediaset buscando consolidar su hegemonía en las noches deportivas de la televisión.

Fuente: El Periódico

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