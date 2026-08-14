Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Refuerzo SadecoAltas capacidadesMejora empleoCórdoba CF - BurgosEl tiempoVPO Cerro MurianoIván AniaCalor CórdobaAsalto CeutaObras en CórdobaEclipses CórdobaTráfico 15 de agostoIntercaza 2026IntercazaFiestas 15 de agostoComercios 15 de agostoIncendio de NieblaTerremoto de Colombia, en directo
instagramlinkedin

Próxima semana

Josep Pedrerol competirá con Alfonso Arús en las mañanas de Cuatro tras su aterrizaje en Mediaset como colchón de 'En boca de todos'

El periodista salta a las mañanas desde el próximo martes con la redífusión de 'El chiringuito, como colchón de 'En boca de todos'

Josep Pedrerol y Alfonso Arús.

Josep Pedrerol y Alfonso Arús.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Josep Pedrerol está apunto de aterrizar en Mediaset. El periodista deportivo, que abandonó Atresmedia el pasado mes de julio, arranca la nueva etapa de 'El chiringuito' a partir del próximo lunes en las noches de Energy.

Se emitirá de lunes a jueves a partir de las 23:45 horas en la cadena temática y el domingo a partir de las 00:00 horas en Cuatro, justo a continuación del 'Cuarto milenio' de Iker Jiménez.

Aspira a revalidar el título de programa líder en el ámbito deportivo que ostenta desde hace casi dos décadas, cuando impulsó el formato 'Punto Pelota' en Intereconomía y que hace 13 años trasladó a Atresmedia. 

Sin embargo, Josep Pedrerol asumirá en Mediaset una nueva franja horaria. Un movimiento inesperado e insólito para el periodista, que se instará también en las mañanas de Cuatro para competir con Alfonso Arús y su espacio 'Aruser@s' en laSexta, que vuelve de vacaciones a finales de agosto.  

De esta manera, Pedrerol abrirá la programacion de Cuatro con la redifusión de El chiringuito', que suma una nueva ventana, comenzando a las 8:15 horas a partir del próximo martes 18 de agosto. 

La dirección de Mediaset amortiza así su fichaje al máximo y cancela las repeticiones de 'Alerta cobra', dando por fin un colchón a 'En boca de todos', que hasta ahora tenía el reto de remontar en su comienzo a las 10:30 horas una herencia terrible con datos inferiores al 3% de share.

Noticias relacionadas

La tertulia política presentada por Nacho Abad se ha convertido en un año en un fenómeno de audiencias, llegando este viernes al 9,7%, situándose ya como tercera opción de las mañanas por delante de laSexta y Telecinco. 

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
  2. Cristian, jardinero en el zoo de Córdoba por casualidad: 'Me aburren los libros, pero antes de ir a CIC Batá no había pensado en la jardinería
  3. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba el festivo del 15 de agosto
  4. De El Brillante a Villarrubia: el Ayuntamiento actuará en seis nuevas calles de Córdoba antes de que acabe agosto
  5. Cientos de miradas apuntan al cielo desde Córdoba: 'El eclipse nos ha pillado aquí de vacaciones y no queríamos perdérnoslo
  6. El Córdoba CF es uno de los seis clubes con más socios en la Liga Hypermotion
  7. La Sierra estrena gimnasio gigante en Córdoba: abre Fitness Park con más de 1.300 metros cuadrados y horario hasta la madrugada
  8. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases

Sergio Francisco, entrenador del Burgos, avisa al Córdoba CF: "Sabemos el plan del rival, lo que nos vamos a encontrar"

Sergio Francisco, entrenador del Burgos, avisa al Córdoba CF: "Sabemos el plan del rival, lo que nos vamos a encontrar"

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Luigi Mangione se declara culpable de las acusaciones de asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione se declara culpable de las acusaciones de asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

Los trabajadores de la recogida de naranja del casco urbano de Palma del Río denuncian impagos

Los trabajadores de la recogida de naranja del casco urbano de Palma del Río denuncian impagos

Segundo accidente de tren en Reino Unido en las últimas 24 horas

Segundo accidente de tren en Reino Unido en las últimas 24 horas

Cabra incia la cuenta atrás para las Fiestas de Septiembre con la presentación del cartel y la programación oficial

Cabra incia la cuenta atrás para las Fiestas de Septiembre con la presentación del cartel y la programación oficial
Tracking Pixel Contents