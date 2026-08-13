Próxima temporada
Nueva revolución en Informativos Telecinco: Ángeles Blanco pide dejar de presentar con Carlos Franganillo para no competir con su marido, Vicente Vallés
La periodista pide un cambio de horario para poder compaginar el trabajo con su vida familiar.
Redacción Yotele
La nueva temporada televisiva que arrancará en septiembre traerá nuevos cambios a Informativos Telecinco. Tras la salida de María Casado, que abandonó el pasado mes de julio la edición del fin de semana para poner rumbo a Canal Sur, la cadena tendrá también qué reorganizar sus espacios de noticias en los días laborables.
Y es que Angeles Blanco ha pedido a la dirección dejar la edición de prime time, que presenta con Carlos Franganillo, por la imposibilidad que supone ese horario para conciliar con su vida familiar, según ha adelantado Informalia y ha verificado YOTELE.
La periodista está casada con Vicente Vallés, que presenta la edición nocturna de Antena 3 Noticias, teniendo de esta manera que competir frente a frente por la misma audiencia.
Si la cúpula accede a la solicitud de Ángeles Blanco, podría volver a la franja de sobremesa, donde ya estuvo hasta la temporada pasada, y que en la actualidad presenta Isabel Jiménez en solitario.
La cadena de Mediaset no logra remontar la crisis que atraviesa y que es especialmente grave en los espacios de noticias, cuando se cumplen dos años y medio de la renovación integral de Informativos Telecinco con la llegada de Carlos Franganillo a la presentación del informativo de la noche y de Paco Moreno a la dirección del área.
Con el paso de los meses, la audiencia ha ido reduciéndose cada vez más y en la actualidad ni la edición de las 15:00 horas ni la de las 21:00 horas logra alcanzar la media de dos dígitos de cuota de pantalla. Solo El Matinal, con Bricio Segovia, supera el 10% de share de manera habitual.
Fuente: El Periódico
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- Ni liebres ni gatos ni jabalíes: Aena busca empresa para el control de fauna del aeropuerto de Córdoba
- Dr. Antonio Cano, del Hospital Oftalmológico Arruzafa en Córdoba: 'Hay personas que incluso preguntan si pueden salir a la calle durante el eclipse
- Golpe a una plantación ‘indoor’ en Córdoba: 600 plantas de marihuana, una escopeta recortada y tres detenidos
- Córdoba entra este martes en otro episodio de calor extremo y Aemet pone fecha al cambio: llegará el domingo
- La jueza imputa por homicidio imprudente al conductor del accidente mortal de Montalbán y decreta su libertad provisional
- Patios, piscinas y hasta un hotel rural: 10 espectaculares propiedades de lujo a la venta en Córdoba
- Córdoba es la capital andaluza que tiene el recibo del IBI urbano más bajo