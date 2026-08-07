Relevo veraniego
TVE mueve ficha en sus mañanas: Silvia Intxaurrondo vuelve a 'La hora de La 1' y Aida Bao salta a 'Mañaneros 360' junto a Adela González
La periodista se encargará desde el lunes 10 de agosto de la actualidad política y la mesa de análisis tras su etapa en 'La Hora de La 1'.
Carlos Merenciano
TVE reajusta sus mañanas a partir del lunes 10 de agosto. Silvia Intxaurrondo regresará a 'La hora de La 1' después de su descanso estival, mientras Aida Bao dará el salto a 'Mañaneros 360' para acompañar a Adela González en una nueva etapa del magacín.
Bao asumirá en 'Mañaneros 360' la parte de actualidad política y la moderación de la mesa de análisis, sustituyendo a Javier Ruiz. Adela González continuará al frente de los contenidos de actualidad social y entretenimiento, manteniendo así una división de bloques dentro del programa matinal de La 1.
Aida Bao cambia de programa
La periodista llega al espacio tras haber presentado 'La hora de La 1' junto a Álex Barreiro desde el 29 de junio. Durante ese periodo, el formato ha mejorado los registros del verano anterior y ha cerrado julio con récord histórico: 22,2% de cuota, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1.
En las últimas semanas, Bao ha afrontado coberturas como la crisis migratoria de Ceuta y la oleada de incendios forestales, con especiales desde algunas de las zonas más afectadas. Ahora, TVE refuerza con ella 'Mañaneros 360', mientras recupera a Silvia Intxaurrondo para su primera gran apuesta informativa de la mañana.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
- El Triunfo de San Rafael de Córdoba se alza entre un espectacular andamio de 23 toneladas de acero y 27 metros de altura hecho a medida tras digitalizar el monumento en 3D
- Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- Real Jaén - Córdoba CF y Almería - Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión los dos últimos amistosos de pretemporada del conjunto blanquiverde
- La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Real Jaén
- La Policía Local impone 512 multas a patinetes eléctricos en Córdoba en solo cuatro meses con sanciones de hasta 800 euros
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado