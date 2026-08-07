Petición pública
Mario Cimarro suplica una nueva oportunidad como actor tras cinco años del final de 'Pasión de gavilanes': “Necesito trabajar”
El protagonista de 'Pasión de gavilanes' ha lanzado un mensaje a productores y directores españoles desde 'El verano se mueve'.
Carlos Merenciano
Mario Cimarro ha reaparecido en Telecinco con una petición directa al sector audiovisual español. El actor cubano, inolvidable para muchos espectadores por su papel de Juan Reyes en 'Pasión de gavilanes', lleva cinco años alejado de la interpretación y ha decidido pedir públicamente una nueva oportunidad.
Lo ha hecho a través de un vídeo emitido en 'El verano se mueve', donde ha reconocido que atraviesa una etapa complicada. “No me dejan trabajar donde estoy, así que pido a los productores, directores y a los colegas de profesión de España que busquen trabajo”, ha afirmado, dejando entrever de nuevo la existencia de un supuesto veto que ya había denunciado anteriormente en redes sociales.
Solo quiere volver a actuar
Cimarro ha insistido en que su prioridad no es regresar a televisión de cualquier manera, sino hacerlo como intérprete. Según explicó el periodista Álex Álvarez en el programa de Telecinco, durante este tiempo el actor sí ha recibido alguna propuesta, pero vinculada a realities, una vía que no entra en sus planes.
“No se me caen los anillos por decirlo. Mi gente, necesito y quiero trabajar como actor”, continuó Cimarro en su mensaje. El intérprete se dirigió directamente a productores y directores españoles para ponerse a su disposición y dejó claro que sigue confiando en volver pronto a un rodaje.
“Estoy disponible para vosotros, familia. Es una situación difícil la que estoy atravesando, pero yo sé que voy a trabajar con vosotros en breve”, concluyó. Sus palabras llegan años después del fenómeno de 'Pasión de gavilanes', la telenovela que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión internacional.
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Fuente: El Periódico
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