Cruce en directo
'Espejo Público' vive un tenso choque entre Afra Blanco y Carla Restoy: “¿Eres capaz de dejar de ser una faltona?”
Las colaboradoras protagonizaron un tenso enfrentamiento en el magacín de Antena 3 durante el debate sobre Ceuta y el topless en las playas.
Carlos Merenciano
La tensión política por la crisis de Ceuta terminó trasladándose este martes al plató de 'Espejo Público'. El programa de Antena 3 trató de analizar la situación, pero el ambiente también se calentó entre Afra Blanco y Carla Restoy, que mantuvieron un choque constante durante varios tramos de la tertulia.
El primer encontronazo llegó mientras debatían sobre la crisis migratoria. Restoy interrumpió a Blanco y le reprochó su postura: “Buenismo para lo que te interesa, Afra. ¿Y a los ceutíes quién los protege? ¿Y a los italianos?”. La colaboradora añadió después: “No, guapa, no, no manipules mis palabras”, lo que provocó la reacción de Afra, que pidió amparo a Lorena García: “¿Esta señora me puede llamar ‘guapa’ y decir que manipulo?”.
La discusión continuó con el topless
La tensión no se quedó en ese bloque. Más tarde, al abordar la caída del topless en las playas, Blanco defendió que rara vez se cuestiona por qué los pezones masculinos pueden mostrarse con libertad. Restoy volvió a intervenir para asegurar que era “una cuestión fisiológica” y que los senos femeninos son “erógenos”, comentario que Afra respondió con ironía: “Ah, los suyos no”.
El cruce fue subiendo de tono hasta que Restoy preguntó a su compañera: “¿Sales de la caverna o qué?”. Blanco pidió entonces a Miquel Valls que interviniera: “Voy a pedir que esta señora deje de faltar. La caverna, probablemente, es en la que estás metida tú”. El presentador trató de ordenar el debate, pero la discusión continuó cuando Restoy acusó a Blanco de decir “estupideces”.
Afra Blanco acabó perdiendo la paciencia ante las interrupciones y los reproches de su compañera. “¿Eres capaz de dejar de ser una faltona, respetar el turno de palabra de los demás?”, le preguntó antes de rematar visiblemente molesta: “¡Deja de faltarme ya, que me estás hartando!”. Valls terminó cortando el choque con un aviso: “Ya está, por favor, es que al final me voy a poner serio, no sois nuevas en esto”.
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Fuente: El Periódico
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