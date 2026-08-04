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'La Séptima' frena el rumor del fichaje de María Patiño, pero deja abierta la puerta a rostros de 'Sálvame'

La nueva TDT, que arrancará el 5 de noviembre, sigue perfilando su parrilla mientras Javier Ruiz se prepara para incorporarse al proyecto.

María Patiño no estará en La Séptima

María Patiño no estará en La Séptima / Fabricantes Studio

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Carlos Merenciano

Madrid

'La Séptima' continúa calentando motores antes de su llegada a la TDT el próximo 5 de noviembre. La cadena impulsada, entre otros, por José Miguel Contreras sigue trabajando en sus fichajes y en el diseño de una programación en la que, por ahora, el nombre más claro es el de Javier Ruiz.

En los últimos días, la cuenta oficial del canal en X ha respondido a varias preguntas de los usuarios sobre el tipo de contenidos que tendrá la nueva televisión. Sobre la posibilidad de emitir corazón, la cadena matizó que no habrá un formato clásico de crónica social, aunque sí se comentarán temas de actualidad cuando tengan relevancia. “No como tal, pero tendremos que comentar los temas del momento, ¡claro!”, respondieron desde el perfil.

María Patiño, fuera por ahora

La conversación derivó también hacia el universo 'Sálvame'. Cuando un usuario preguntó si La Séptima podría contar con rostros del programa de Telecinco, la respuesta fue un prudente “puede ser”. Ante esto, los rumores empezaron a dispararse con los nombres de María Patiño, en paro desde el final de 'No somos nadie', y Gema López, que podría ser apartada de 'Espejo público' tras el fin de la sección de corazón, adelantada por la periodista Lorena Vázquez en 'Mamarazzis', el podcast de El Periódico.

Sin embargo, el canal sí cerró la puerta, al menos de momento, a uno de los nombres que más había sonado: María Patiño. Ante la pregunta directa de si ficharían a la que fuera presentadora de 'Sálvame' y 'Socialité', la cuenta fue clara: “No. Pero no me matéis. De momento, no”.

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El proyecto sí contará previsiblemente con dos piezas clave procedentes de 'Mañaneros 360'. Javier Ruiz se incorporará como uno de los grandes rostros de La Séptima y también como director de la cadena una vez cierre su etapa en TVE. Junto a él estaría Daniel Fernández, director del magacín de La 1, que pasaría a encargarse de los contenidos y de la coordinación de la parrilla del nuevo canal.

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Fuente: El Periódico

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