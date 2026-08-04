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Portazo a Mediaset

Chelo García-Cortés rechaza dos ofertas para volver a Telecinco, entre las que se encontraba ser concursante de 'Supervivientes All Stars'

La periodista asegura que rechazó regresar a Mediaset y carga contra la nueva etapa de la cadena tras el final de 'Sálvame'.

Chelo García-Cortés

Chelo García-Cortés

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Carlos Merenciano

Madrid

Chelo García-Cortés ha confirmado que Telecinco ha intentado recuperarla tras el final de 'Sálvame', pero ella ha preferido decir que no. En una entrevista con El Plural, la periodista ha revelado que ha recibido dos ofertas recientes de Mediaset: una para participar en 'Supervivientes All Stars' y otra para incorporarse a la programación de septiembre.

La colaboradora, actualmente vinculada a 'L’Altaveu' en RTVE Catalunya, asegura que está feliz en esta etapa profesional y que no siente la necesidad de volver a Telecinco. “Mi momento en 'Supervivientes' ya pasó, mi edición fue la que tuvo que ser y ya está”, afirma, antes de explicar que, con 74 años, no quiere exponerse a una experiencia tan extrema.

Chelo carga contra la nueva Telecinco

García-Cortés también ha sido muy crítica con la televisión actual de Mediaset. “Desde que nos echaron de Telecinco han ido cuesta abajo y sin frenos”, sostiene, convencida de que el final de 'Sálvame' respondió a motivos ideológicos y no a una decisión empresarial. “¿Y ahora lo quieren copiar?”, se pregunta al hablar de los nuevos formatos de corazón de la cadena.

La periodista reconoce que ha visto a algunas de sus antiguas compañeras en los nuevos programas, como Lydia Lozano, Ángela Portero o Terelu Campos, pero no comparte la forma en la que se están tratando ciertos temas. En especial, se muestra muy dura con los contenidos sobre Cantora: “Es vomitivo”, sentencia, defendiendo que se están contando cosas falsas sobre Isabel Pantoja y su madre.

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Chelo insiste en que no se siente vetada por Telecinco, aunque admite que, al terminar 'Sálvame', tampoco tenía ganas de regresar. Su futuro inmediato pasa por volver en septiembre a 'L’Altaveu' y cumplir otro deseo profesional: hacer radio. “El futuro es halagüeño”, resume.

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Fuente: El Periódico

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