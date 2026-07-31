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Mucha confianza

Carlos Franganillo confía en el regreso del rosco a Telecinco para impulsar su informativo: “Esa esperanza está”

El director de Informativos Telecinco hace balance de su etapa en Mediaset y admite que el arrastre del nuevo concurso puede ser clave desde septiembre.

Carlos Franganillo confía en la llegada del Rosco

Carlos Franganillo confía en la llegada del Rosco / El Confidencial/Atresmedia

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Carlos Merenciano

Madrid

Carlos Franganillo no se arrepiente de haber dejado RTVE para iniciar una nueva etapa en Mediaset. Casi tres años después de su fichaje, el periodista asegura estar “muy orgulloso” de aquella decisión, aunque reconoce que se marchó de la televisión pública “con mucha pena”. Allí, dice, conserva “grandísimos amigos” y guarda un cariño especial por la cadena que considera su “escuela”.

El actual director de 'Informativos Telecinco' defiende que en Fuencarral ha encontrado el margen que buscaba para probar nuevos formatos. “Me arrepentiría si me hubiera encontrado un escenario en el que eso no lo pudiera haber llevado a cabo”, afirma en una entrevista con 'El copiloto', el formato de Carlos Padilla para El Confidencial, donde destaca coberturas desde Venezuela, los incendios y proyectos ligados a realidad virtual e inteligencia artificial.

El rosco como posible empuje

Franganillo también se pronuncia sobre la complicada situación de audiencia de Telecinco. El periodista admite que la televisión tradicional atraviesa un momento difícil y que esa “tensión” puede llevar a cometer errores, aunque confía en que la cadena encuentre un camino que permita cambiar el escenario actual.

Una de las grandes bazas de Mediaset para septiembre será el nuevo concurso que recuperará la prueba del rosco, previsiblemente antes de su informativo. Franganillo reconoce que ese arrastre puede ser importante: “Esa esperanza está y confiamos en que lo que venga a partir de septiembre sea bueno para todos y nos dé un empuje”.

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Aun así, el periodista evita vender el futuro formato como una garantía automática de éxito: “Parte de tu dato viene por lo que te precede, pero también tienes que hacerlo bien”. Y remata con una idea clara sobre la televisión y sus inercias: “No eres la leche hagas lo que hagas”.

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Fuente: El Periódico

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