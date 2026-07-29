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Parón estival

'De viernes' pone fecha a su cierre de verano con un reencuentro clave entre las protagonistas del momento

El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona emitirá este 31 de julio su última entrega en directo antes de descansar durante agosto.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!' / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco empieza a reajustar su parrilla de fin de semana con la llegada de agosto. Tras los finales de temporada de 'Tu cara me suena' y 'La Voz Kids' en Antena 3, ahora será 'De viernes' quien haga un parón por vacaciones. El formato de crónica social emitirá este viernes 31 de julio su última entrega en directo antes de interrumpir sus emisiones regulares durante el mes de agosto.

La cadena mantendrá la marca en pantalla durante las próximas semanas con entregas recopilatorias, una fórmula habitual en el periodo de menor consumo televisivo. El descanso llega después de un tramo final de curso complicado para el programa, que ha tenido que competir durante varias semanas contra la recta final de 'Tu cara me suena', líder habitual de la noche.

Carmen Borrego y Terelu Campos, cara a cara

La despedida antes de vacaciones tendrá un aliciente añadido en plató: el encuentro entre Carmen Borrego y Terelu Campos después de la polémica por la supuesta venta de la casa de Málaga de María Teresa Campos. El asunto generó tensión en directo cuando Terelu descubrió que el inmueble aparecía anunciado en un portal inmobiliario, pese a asegurar que la familia no había tomado ninguna decisión al respecto.

Noticias relacionadas

'De viernes' retomará sus emisiones habituales en septiembre, aunque Telecinco todavía no ha comunicado la fecha exacta de regreso. Hasta entonces, Santi Acosta, Beatriz Archidona y parte del equipo seguirán presentes en la cadena gracias a 'De lunes a viernes', el magacín diario que Mediaset estrenó hace apenas un mes para reforzar sus tardes.

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Fuente: El Periódico

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