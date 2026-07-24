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En octubre

RTVE confirma su participación en Eurovisión Junior 2026

Entre los países que competirán en el festival no está Israel

El representante de Eurovisión Junior, Gonzalo Pinillos, en una actuación en RTVE.

El representante de Eurovisión Junior, Gonzalo Pinillos, en una actuación en RTVE. / RTVE

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Marisa de Dios

Barcelona

TVE decidió no participar este año en el festival de Eurovisión como protesta por la presencia de Israel, una decisión que provocó todo un terremoto mediático. Ni siquiera retransmitió el pasado mes de mayo el certamen, que acabaría ganando Bulgaria con la artista Dara y la canción 'Bangaranga'. Y aunque todavía no esté claro si volverá o no al famoso festival de la canción, sí que ha confirmado que estará en su versión infantil, Eurovisión Junior.

Según la UER, 16 radiotelevisiones públicas han confirmado su asistencia al certamen, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Ta' Qali, Malta. Entre ellas no está Israel: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

España, fundadora

España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones. En 2025, el representante español, Gonzalo Pinillos, terminó en quinta posición con su canción ‘Érase una vez (Once Upon a Time)’.

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De momento, RTVE todavía tiene que dar el nombre del artista que representará a España este año.

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Fuente: El Periódico

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