Cristina Pardo se prepara para moderar 'La mesa’ en Antena 3, su nueva tertulia política con la que quiere competir con el 'Horizonte' de Iker Jiménez

Antena 3 reforzará su apuesta por la actualidad a partir de la próxima temporada. La cadena de Atresmedia anunció el pasado mes de mayo que había decidido el traslado de Cristina Pardo de laSexta a Antena 3 para presentar un nuevo formato en la franja nocturna, en el que lleva trabajando varias semanas. De hecho, en los últimos días se han comenzado a emitir algunas promociones con diferentes rostros del grupo, para arropar el cambio de cadena de la periodista e intentar generar incógnitas y conversación sobre sus principales características.

Este portal ha podido conocer que esta nueva propuesta se estrenará en las primeras semanas de septiembre y que será una tertulia política, que estará centrada básicamente en los asuntos más destacados de actualidad, con la posibilidad de contar con entrevistas en directo en el plató a los protagonistas que marquen la agenda de la semana. En estos momentos se trabaja también en la búsqueda de colaboradores y analistas especializados.

La productora Buendía Estudios ya tiene conformado el equipo de contenidos del nuevo espacio, que ya ha sido bautizado con el título de 'La mesa', según ha conocido en exclusiva YOTELE. Se trata de una denominación que podría no ser definitiva.

Al frente de la dirección se sitúa Belén García, hasta ahora máxima responsable de Antena 3 Noticias en su edición de fin de semana. Con una dilatada experiencia en formatos de actualidad, esta profesional formó parte del equipo de dirección de programas de éxito como 'La noria' y durante más de una década fue directora de 'Espejo Público'.

Por otro lado, Cristina Fernández será la subdirectora del programa, que ha grabado sus primeros pilotos recientemente. La periodista también acumula una larga trayectoria en televisión, donde ha sido colaboradora de espacios como 'A tu lado' y 'Espejo Público' y copresentadora en la parte de corazón de la primera temporada de 'La hora de La 1', entre otros.

Aunque no está cerrado el día de la semana que Antena 3 elegirá para la emisión de esta nueva tertulia, parece que la noche del jueves es la que cuenta con más posibilidades. El objetivo es evidente: aprovechar en empuje de 'El hormiguero' (que además emite su tertulia de actualidad justo ese día) para competir frente a frente con el 'Horizonte' de Iker Jiménez, uno de los grandes éxitos de la temporada, e intentar que los espectadores que buscan este contenido no cambien de cadena. Además, si se lograra debilitar el magacín de Cuatro, de rebote se beneficiaría a laSexta, que pierde la batalla de las audiencias frente a su directo competidor desde hace varios meses.

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En los últimos años, la cuarta noche de la semana es una de las menos potentes de Antena 3 y es prácticamente la única en la que Telecinco tiene el control con la gala principal de sus realities. En las últimas temporadas, la cadena principal de Atresmedia ha emitido diferentes series de ficción, algunas estrenadas previamente en Atresplayer, con datos de audiencia que en el mejor de los casos han estado en torno al 10% de share y en otros a duras penas han superado el 7%.