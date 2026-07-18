¿A qué hora es el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Shakira, Madonna, BTS y Laura Pausini y dónde verlo?

La Final del Mundial 2026 no solo paralizará el planeta por el épico duelo entre España y Argentina, sino por un hito sin precedentes: la FIFA se rinde al estilo de la Super Bowl y estrenará su primer show de medio tiempo.

La FIFA ha tirado la casa por la ventana con un elenco internacional que mezcla nostalgia, pop global, K-Pop y pura energía latina. El espectáculo estará bajo la dirección creativa de Chris Martin, el líder de Coldplay, quien pilotará una gala que combina música, entretenimiento y la pasión del fútbol.

Shakira, Madonna, Laura Pausini, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Robbie Williams, Burna Boy, Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, se reunirán en Nueva York para protagonizar este espectáculo que promete cambiar la historia de los Mundiales de fútbol.

Horarios y duración: ¿A qué hora ver el show de medio tiempo?

Este domingo 19 de julio la final comenzará a las 21:00 horas, pero el despliegue televisivo comenzará mucho antes con la ceremonia de clausura, que iniciará en torno a las 19:30 horas. A partir de las 21:48 horas está previsto que comience el show de medio tiempo.

De manera oficial, la FIFA ha programado un show de 17 minutos de música en vivo. Sin embargo, las redes y diversos reportes ya echan humo: se rumorea que la transmisión televisiva podría alargarse debido al brutal despliegue técnico que requiere el montaje y desmontaje del escenario en tiempo récord sobre el césped.

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Como no podía ser de otra manera, la televisión pública se vestirá de gala para esta cita histórica. La 1 de TVE retransmitirá en riguroso directo tanto el partido como este esperado espectáculo musical, garantizando una cobertura total y en abierto para que nadie se pierda el que ya es el evento televisivo del año. Además, los espectadores podrán seguir toda la emoción online y desde cualquier dispositivo a través de la plataforma RTVE Play.

Fuente: El Periódico