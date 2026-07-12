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Escándalo en 'Malas lenguas Noche': Marta Gómez Montero abandona el plató llorando tras sentirse humillada por Cintora: "Prefiero comer mierda"

La periodista rechazó dar su opinión sobre el tema que se estaba debatiendo para anunciar su marcha del programa en ese momento

Momento en el que Marta Gómez Montero abandona 'Malas lenguas Noche' tras acusar a Cintora de humillarla.

Momento en el que Marta Gómez Montero abandona 'Malas lenguas Noche' tras acusar a Cintora de humillarla.

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Redacción Yotele

Madrid

Momento de máxima tensión el que se ha vivido este sábado 11 de julio en 'Malas lenguas noche'. La colaboradora del espacio Marta Gómez Montero ha abandonado el plató de manera abrupta y entre lágrimas, tras acusar a Jesús Cintora de humillarla durante el desarrollo de su labor como comentarista en La 2. 

Todo ocurrió en mitad de un debate sobre las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijoó sobre el absentismo en el trabajo y las bajas laborales injustificadas que se toman los españoles. En el momento en el que el presentador le dio el turno de palabra, la periodista rechazó dar su opinión al respeto y se arrancó con un comentario absolutamente inesperado: "No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", comenzó diciendo. 

"He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las facturas, pero ya no aguanto más", continuó con la voz cada vez más quebrada, hasta que comenzó a llorar. Y remató su denuncia entre balbuceos: "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba', en el que al protagonista le pregunta su mujer qué es lo que van a comer y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda". 

"¿Pero qué te pasa, Marta?", le dijo el presentador muy sorprendido. Sin responder a su pregunta, la colaboradora cogió sus papeles y se levantó para marcharse del set, temblando, mientras se quitaba el micrófono. En ese momento, el plató se quedó en silencio durante cinco eternos segundos, hasta que Cintora pudo reaccionar de alguna manera. "Bueno, pues Marta Gómez Montero ha decidido irse. Ella sabrá. Aquí no se humilla a nadie".

Tras estas palabras, Cintora intentó retomar el desarrollo normal del programa y dio paso a Esther Palomera, que al igual que el resto de los compañeros de la mesa, se quedaron en shock tras lo ocurrido en directo: "Nos ha dejado a todos con muy mal cuerpo. No es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí", aseguró. 

Después de este comentario, la periodista quiso volver al debate sobre Feijoó como pudo, expresando sus argumentos pero sin dejar de mirar de reojo durante varios minutos a la zona de acceso del estudio 4 de Prado del Rey (Madrid), a donde se había dirigido Marta Gómez Montero para marcharse a su casa tras este incómodo momento. 

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El programa continuó con normalidad hasta que Jesús Cintora lo detuvo para hacer referencia a lo ocurrido: "Me dicen que se está comentando y mucho, lógicamente, lo que ha ocurrido con Marta Gómez Montero. No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal, pero solo le he hecho un gesto para que espere su turno. A todos los compañeros se le pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turno. Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse. Está invitadísima a volver a este programa cuando quiera, con todo el cariño de lo digo. Son cosas que pasan en directo y se las contamos, porque no hay nada que ocultar", comentó.

Fuente: El Periódico

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