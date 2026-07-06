Final en la nieve
La trágica muerte de Alfonso de Borbón: el accidente de esquí que desató sospechas y teorías durante años
‘Anatomía de...’ reconstruyó en La Sexta el fallecimiento del duque de Cádiz en Beaver Creek y los elementos que alimentaron durante años las versiones conspirativas.
Carlos Merenciano
Alfonso de Borbón murió el 30 de enero de 1989 en Beaver Creek, Colorado, durante una jornada de esquí que terminó convertida en una de las tragedias más comentadas de la familia Borbón. ‘Anatomía de...’ repasó este domingo la figura del duque de Cádiz, primo de Juan Carlos I, exmarido de Carmen Martínez-Bordiú y padre de Luis Alfonso de Borbón, en una entrega centrada en el hombre que durante años fue visto como un posible aspirante al trono.
El accidente se produjo cuando Alfonso de Borbón descendía por una pista en la que se estaban realizando preparativos para una competición. Matías Prats, que se encontraba allí cubriendo la Copa del Mundo de esquí, recordó en el programa que “no había ninguna barrera ni dificultad ni aviso” que impidiera el paso. Según su relato, un cable situado en la línea de meta terminó golpeando al duque de Cádiz e “hizo tope en el cuello”, matándole casi en el acto.
Las circunstancias del siniestro alimentaron rápidamente todo tipo de sospechas. ‘Anatomía de...’ recordó que, en un primer momento, una radio local habló de atentado y que la Policía llegó a calificar el caso como homicidio. A ello se sumaron otros elementos que aumentaron el misterio: el informe de la autopsia y las fotografías tomadas tras el accidente nunca se hicieron públicas, y el empleado que manipulaba el cable desapareció del foco.
Pilar Eyre descartó en el programa las teorías que apuntaban a una conspiración contra Alfonso de Borbón. La periodista explicó que hubo quienes intentaron vincular aquella muerte con Juan Carlos I, pero fue tajante al valorar esas versiones: “Querían manchar a Juan Carlos diciendo que se había cargado a su primo”. A su juicio, “nadie serio se lo creyó ni defendió esta tesis”.
La muerte de Alfonso de Borbón cerró una vida marcada por la política, la familia Franco y las aspiraciones dinásticas. Eyre recordó en el programa que el duque de Cádiz “tuvo realmente opciones” de ser visto como sucesor de Franco, en un contexto en el que su matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú lo situó en el centro de muchas miradas.
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Fuente: El Periódico
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