Sillas ocupadas
'La Voz' presenta a los coaches de su nueva edición: de los repetidores Mika y Pablo López al fichaje de Lola Índigo, pasado por el regreso de Melendi
Eva González volverá a presentar el talent musical de Atresmedia, que ya prepara su próxima temporada tras liderar los viernes con su anterior edición.
Carlos Merenciano
Antena 3 ya ha cerrado el equipo de coaches de la próxima edición de ‘La Voz’. Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los encargados de girar sus sillas en la nueva temporada del talent, que volverá a estar presentado por Eva González.
Los cuatro artistas ya conocen el formato y llegan con perfiles muy distintos. Mika aportará su experiencia internacional tras su paso por ‘The Voice’ en Francia y otros grandes formatos europeos, así como su paso por el programa en la temporada anterior. Lola Índigo se estrenará como coach en la versión adulta de Antena 3 después de consolidarse como una de las artistas españolas más potentes del pop urbano y del directo.
Melendi regresará al concurso con una trayectoria marcada por grandes éxitos, giras multitudinarias y una conexión muy reconocible con el público. Pablo López también volverá a ocupar una silla roja tras convertirse en uno de los coaches más ligados a la franquicia, con victorias en ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’.
La nueva edición llega después de una temporada sólida para el formato. ‘La Voz’ fue líder de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores de media. Se trata de una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia.
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