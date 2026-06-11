Àngels Barceló adelanta su adiós a la Cadena SER tras 21 años: “Yo soy la página de la izquierda, ahora toca completar la página de la derecha”

Àngels Barceló ha cerrado este jueves una de las etapas más importantes de su carrera. La periodista ha anunciado por sorpresa su despedida de la Cadena SER tras 21 años en la emisora y ha convertido el que era un programa más de ‘Hoy por Hoy’ en su última emisión al frente del matinal.

La comunicadora ha querido despedirse con una metáfora dirigida a los oyentes: “Pasamos página, lo dejo aquí; yo soy la página de la izquierda, toca completar la de la derecha”, ha señalado antes de agradecer el apoyo recibido durante estas dos décadas. Barceló también ha tenido palabras para sus equipos, sus colaboradores y la redacción de la cadena: “Solo puedo decir gracias”.

Su salida llega antes del inicio de la nueva temporada radiofónica. La SER ya había anunciado que Aimar Bretos, hasta ahora responsable de ‘Hora 25’, asumirá la dirección y presentación de ‘Hoy por Hoy’ a partir del 31 de agosto, en la temporada 2026-2027. Barceló dirigía el programa desde septiembre de 2019 y lo deja como líder de las mañanas radiofónicas.

Barceló llegó a la SER en 2005 para hacerse cargo de ‘A vivir que son dos días’. Después pasó a ‘Hora 25’ y, años más tarde, asumió ‘Hoy por Hoy’. Antes de su etapa radiofónica en Prisa, había trabajado en Catalunya Ràdio, TV3, Telecinco y Cuatro, donde también condujo espacios vinculados a la información y al deporte.

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A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como dos premios Ondas, el Iris a mejor comunicadora de programas informativos, la Antena de Oro, el Micrófono de Oro y la Creu de Sant Jordi. Su despedida de la SER pone fin a una relación profesional de más de dos décadas y abre una nueva etapa en las mañanas de la radio española.