Fin en Honduras
María Lamela se emociona al apagar por primera vez la Palapa de ‘Supervivientes 2026’ y les enseña a los náufragos sus grandes cambios físicos
La presentadora cerró la aventura en Honduras antes de la gran final, que tendrá como aspirantes a Alvar, José Manuel Soto, Maica y Alba
Carlos Merenciano
‘Supervivientes 2026’ se despidió este martes de Honduras después de 97 días de convivencia, hambre, pruebas y abandonos. La semifinal dejó cerrada la etapa más dura del concurso antes del traslado a Madrid, donde Alvar Seguí, José Manuel Soto, Maica Benedicto y Alba Paul se jugarán la victoria final.
La noche tuvo un primer momento decisivo con el último collar de líder. Los cuatro finalistas se enfrentaron a la última prueba en los Cayos Cochinos y Alvar logró imponerse a sus compañeros. Su victoria le convierte en el único concursante que llegará a la final sin estar nominado, mientras Soto, Maica y Alba deberán enfrentarse al primer televoto de la noche.
Antes de marcharse, los supervivientes se vieron por primera vez en un espejo. Soto se sorprendió por su barba y su aspecto envejecido: “Parezco Tom Hanks en ‘Náufrago’”. Alba aseguró que estaba impactada por su rostro, Alvar celebró haberse puesto “en forma” tras llegar “gordito” al concurso y Maica alucinó con su nuevo moreno y con el corte de pelo: “¡Qué impresión, hasta me cuesta verme hablando!”.
El cierre más emotivo llegó con María Lamela, que apagó la Palapa por primera vez desde que forma parte del reality. La presentadora recordó que 22 aventureros comenzaron una edición marcada por “lluvias infinitas”, “hambre extrema” y “ganas de rendirse”, aunque solo cuatro han conseguido llegar a la batalla final. “Durante casi 100 días nos han dado una auténtica lección de lucha, constancia, perseverancia y valentía”, afirmó.
Lamela también quiso dedicar unas palabras al equipo que hace posible el formato en Honduras. Con la voz quebrada, agradeció el trabajo de las más de 200 personas que sostienen la aventura detrás de las cámaras: “Gracias por cuidarme tanto y por ser los mejores. Espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos”. Después pronunció la frase más esperada: “Ahora sí, compañeros, apagamos la Palapa. Volvemos a casa”.
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