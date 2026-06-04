Lolita confiesa sus complicado inicios por ser hija de Lola Flores: "Se tuvo que morir para que la gente me mirara"

Lolita Flores ha visitado este miércoles el plató de 'La Noche de Aimar' en laSexta y ha dejado a la audiencia completamente conmocionada con una de sus entrevistas más íntimas y descarnadas. La polifacética artista no se ha guardado nada al hacer balance de sus más de cinco décadas de trayectoria, desvelando el altísimo precio que tuvo que pagar por llevar el apellido de la mujer más grande de este país: Lola Flores.

Lolita ha confesado a Aimar Bretos la tremenda frustración que arrastró durante la primera mitad de su carrera, cuando la industria de nuestro país le dio la espalda de forma sistemática. "Yo llevo 51 años en esta profesión. He sido durante la mitad de mi vida la hija de Lola Flores y nadie me miraba. Y ahora que tengo un nombre y que soy Lolita Flores, no quiero que nadie me joda", ha arrancado diciendo con una contundencia implacable.

La invitada ha recordado con amargura cómo el juicio público y los prejuicios nublaron por completo su talento. "Han dicho muchas cosas de mí: que si yo trabajaba porque mi madre me metía en Atresmedia, que si cantaba porque me obligaban, que si era un volante más de la bata de cola de Lola Flores", ha relatado ante la mirada impactada del presentador.

Esta implacable losa mediática la obligó a tomar una drástica y dolorosa decisión familiar: hacer las maletas y marcharse a América durante 20 años, dejando a sus hijos siendo aún muy pequeños, porque en España "ni unos ni otros" le daban una oportunidad laboral. Semejante rechazo la llevó a pronunciar la frase más demoledora de la noche: "Se tuvo que morir mi madre para que la gente volviera los ojos hacia mí". Pese a la herida, la artista ha asegurado que ha perdonado a quienes la juzgaron: "Me gusta perdonar porque yo también cometo errores".

Más allá del terreno profesional, Aimar Bretos también ha querido indagar en el plano sentimental de la invitada. Lolita ha reconocido que, siguiendo los consejos amorosos de 'La Faraona', siempre se ha entregado por completo en el amor, aunque "los príncipes le hayan salido rana".

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Eso sí, la jueza de 'Tu cara me suena' ha dejado claro que no tiene ninguna intención de buscar pareja en la actualidad y ha descartado de forma tajante recurrir a las nuevas tecnologías: "¿Tinder? No me fío un pelo de lo que puedo encontrar por ahí, y menos siendo quién soy. Los móviles están a la orden del día y te pueden sacar un fake en cualquier momento", ha zanjado entre risas, demostrando que su prioridad actual es blindar su tranquilidad.