Estrenos españoles
‘Los Topuria’ y ‘33 días’, los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?
HBO Max y atresplayer estrenan dos propuestas nacionales muy distintas: una docuserie sobre Ilia Topuria y una ficción de Carles Porta inspirada en una fuga real.
Carlos Merenciano
Las plataformas de streaming arrancan junio con dos estrenos españoles de peso. HBO Max apuesta por el fenómeno deportivo de Ilia Topuria con ‘Los Topuria’, mientras atresplayer lanza ‘33 días’, la primera serie de ficción creada por Carles Porta. Dos títulos muy distintos, pero con un punto en común: ambos parten de historias reales y buscan mirar más allá del titular.
‘Los Topuria’ se estrena el 5 de junio en HBO Max. La docuserie, producida por Señor Mono, está formada por tres episodios de 50 minutos y acompaña al bicampeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, en una etapa clave de su carrera. La producción recorre su camino desde la conquista del cinturón mundial del peso pluma hasta su preparación para nuevos grandes retos dentro del octágono.
El proyecto no se limita a su faceta deportiva. HBO Max promete un acceso al entorno más cercano del peleador hispano-georgiano, con su familia, sus amigos y su equipo como parte esencial del relato. La serie busca mostrar qué hay detrás de su éxito, su disciplina y su vida lejos de la competición, presentando también su lado como padre, hijo, hermano, amigo y empresario.
Por su parte, ‘33 días’ llegará a atresplayer el domingo 7 de junio. La serie, compuesta por seis episodios, es la primera ficción televisiva creada por Carles Porta y está inspirada en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida. José Manuel Poga y Julián Villagrán interpretan a Prieto y Calatrava, dos fugitivos que mantuvieron en vilo a los Mossos d’Esquadra durante 33 días.
La ficción también pone el foco en la investigación policial, con Nausica Bonnín y Pau Durà como los agentes Clara Moyano y Pau García. Producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, ‘33 días’ recrea una fuga que obligó a los Mossos a actuar bajo una fuerte presión institucional y social, mientras los dos presos trataban de resistir acorralados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Cinco pueblos de Córdoba que parecen sacados de postal (y que merecen un viaje)
- La IA de videovigilancia detecta a un hombre que lanzó un 'cóctel molotov' casero en una caseta de la Feria de Córdoba
- Correos abre una oferta de empleo temporal en Córdoba: requisitos, puestos y plazo para apuntarse
- Turistas en la Feria de Córdoba: 'Con un par de rebujitos nos animamos
- La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
- Herido un joven en el centro de Córdoba tras la colisión entre un coche y una moto
- La Feria de Córdoba consolida su nuevo modelo entre toldos, calor y deberes pendientes en El Arenal