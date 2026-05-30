'Cine de Barrio' desaparece de TVE por tercera semana consecutiva: el motivo que explica su ausencia esta tarde

Por tercera semana consecutiva, los amantes del cine clásico español tendrán que esperar para reencontrarse con su cita de los sábados. La 1 de TVE vuelve a levantar de su parrilla vespertina este sábado 30 de mayo el mítico 'Cine de Barrio', confirmando una racha inédita de ausencias en la cadena pública debido a los grandes eventos que han obligado a reestructurar por completo la programación de la tarde.

El calvario para los espectadores del espacio presentado por Inés Ballester comenzó hace ya dos semanas, cuando el canal principal de RTVE optó por modificar su estrategia vespertina para acoger el universo cinematográfico de la saga 'Star Wars'. Siete días después, la tarde de los sábados volvió a quedarse sin su habitual ración de nostalgia debido a la cobertura de otra cita ineludible: la gran final de la Champions League Femenina.

Lejos de recuperar la normalidad, el deporte rey vuelve a cruzarse en el camino del formato de manera fulminante. En esta ocasión, la culpa de que el programa permanezca guardado en el cajón de la pública la tiene la final de la UEFA Champions League, el gran evento deportivo del día. La 1 volcará todos sus esfuerzos de la tarde en la retransmisión del trascendental partido entre el PSG y el Arsenal, que arrancará a las 18:00 horas, haciendo completamente incompatible la emisión del contenedor cinematográfico con la previa y el propio partido.

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Esta triple ausencia consecutiva supone un bache inusual para uno de los buques insignia más estables e históricos de Televisión Española. De no surgir nuevos imprevistos de última hora o eventos especiales en el calendario, la cadena pública tiene previsto que el programa pueda recuperar por fin la normalidad y regresar con sus habituales tertulias y películas el próximo sábado en su horario habitual de la tarde.