Doble adiós
Expulsado en 'Supervivientes': abandono de Ivonne Reyes por prescripción médica y nueva lista de nominados
La gala dejó una doble despedida, una nueva lista de nominados y el anuncio de una expulsión sorpresa este domingo con Sandra Barneda
Carlos Merenciano
‘Supervivientes 2026’ vivió este jueves dos despedidas importantes en su casting: Ivonne Reyes, obligada a abandonar por decisión médica, y Darío Linero, expulsado por la audiencia en una votación muy ajustada frente a Borja Silva.
La situación de Ivonne se resolvió después de varios días de incertidumbre. La concursante había sido hospitalizada el martes tras lesionarse durante el juego de recompensa y conectó con Jorge Javier Vázquez desde el hospital para conocer el veredicto definitivo. “Estoy contrariada con mis emociones y físicamente pachuchilla. Aunque fuerte dentro de todo lo que he vivido”, reconoció antes de recibir la noticia.
El presentador explicó que la caída le había provocado un traumatismo en la pierna derecha y que, tras las pruebas médicas, se había determinado que debía regresar a España para completar su recuperación. Ivonne no pudo contener las lágrimas: “Hasta aquí llegó mi aventura, mi gran experiencia”. La venezolana lamentó marcharse tan cerca del final, aunque aseguró que se iba con la sensación de haber demostrado que se puede seguir adelante pese a las caídas.
La expulsión de la noche quedó entre Darío y Borja, después de que José Manuel Soto fuera salvado en la plataforma. El momento tuvo una carga emocional añadida por la conexión de Almudena, que dedicó palabras a los dos. A Borja, su actual pareja, le dijo: “No me equivoqué contigo”. A Darío, su ex, le agradeció lo vivido dentro y fuera del concurso: “Me alegro mucho de que la gente conozca al Darío que yo conocí”.
Finalmente, Jorge Javier cerró las votaciones y comunicó la decisión del público: “Los espectadores de ‘Supervivientes’ han decidido que el concursante salvado sea Borja”. Darío quedó expulsado y se despidió emocionado de sus compañeros. La gala terminó con una nueva lista de nominados formada por Claudia, Alvar y Borja, después de que Aratz volviera a ganar el collar de líder. Además, el programa anunció un giro importante: este domingo habrá una expulsión sorpresa con Sandra Barneda, a solo unos pasos de la gran final.
Suscríbete para seguir leyendo
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
- Famosos, farolillos y estilo con sello cordobés: Silbon reúne amigos de la marca en la Feria de Córdoba
- El miércoles de las tres ferias de Córdoba: el tardeo, el día del niño y el botellón se conjugan en El Arenal
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- Jesús García, estudiante del colegio Bética Mudarra: «Todos tenemos un don especial y valemos mucho»
- Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
- La Junta somete a información pública la planta de biometano proyectada en Baena mientras el Ayuntamiento mantiene suspendida su tramitación
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra