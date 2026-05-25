Àngels Barceló se pronuncia tras su salida de la Cadena SER: "Solo puedo dar las gracias"

La Cadena SER anunció el pasado viernes que Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la emisora, donde presenta y dirige el magacín matinal 'Hoy por hoy', después de que la periodista catalana haya decidido no renovar su contrato. La comunicadora lleva 21 años en la cadena con los espacios ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y ‘Hoy por hoy’, con lo que su marcha supone un fin de ciclo para la SER y el inicio de "una nueva etapa", como la misma empresa ha calificado.

En la primera emisión de 'Hoy por hoy' al conocerse la salida de Barceló, la periodista ha querido dar las gracias. "Solo puedo decir gracias a los que han estado al otro lado de la pecera siempre, a los oyentes porque las muestras de cariño de este fin de semana que me han abrumado, a toda la redacción de esta casa y a las de todas las delegaciones, que me han mostrado que, al final, cuando uno trabaja ayudando, a favor, las cosas salen mucho mejor", ha señalado.

Antes de su intervención, su compañero José Luis Sastre ha explicado cómo se encuentra el equipo desde que se conoció la noticia. "Estamos tristes, no estamos bien, quizá nos lo notan", ha empezado reconociendo.

"Programas coral y exigente"

"Estamos tristes y a la vez orgullosos de lo que hemos hecho contigo, que nos has dado margen y confiaza para que fuéramos creciendo cada uno y encontráramos nuestro hueco, y de haber hecho y de seguir haciendo un programa coral, exigente, respetuoso, empático, plural y que aplica el mejor periodismo, que es el que tú nos enseñas, nos exiges y el sello de esta casa", ha asegurado el periodista.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha conducido las mañanas de la emisora desde septiembre de 2019, un programa con 40 años de historia y que han pilotado comunicadores de la talla de Iñaki Gabilondo, Carles Francino, Gemma Nierga y Pepa Bueno.

Posibles sustitutos

Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada (a partir del próximo 31 de agosto) al frente del veterano programa matutino. En las quinielas aparecen los nombres de Mara Torres, José Luis Sastre y Aimar Bretos, conocidos de la casa.

Barceló deja así el 'Hoy por hoy' después de que en los últimos días había trascendido la tensión existente entre la catalana y la cúpula de la empresa. Se trata del espacio radiofónico más escuchado en España con 3.200.000 oyentes, según el último Estudio General de Medios (EGM), publicado a mediados de abril.