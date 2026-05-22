¿Qué ha pasado con 'El Rosco' de 'Pasapalabra'? Cronología de una batalla judicial que se remonta a hace casi tres décadas

La historia judicial de 'El Rosco' no se entiende sin una larga cronología de cesiones, licencias y pleitos que comenzó mucho antes de que 'Pasapalabra' regresara a Antena 3. La sentencia del Tribunal Supremo reconstruye un recorrido de casi tres décadas en el que el juego pasó de su creación como '21x100' en 1998 a convertirse en la prueba final más reconocible del concurso, primero en Italia y después en España, hasta acabar en el centro de una batalla legal entre MC&F, Mediaset, Atresmedia e ITV.

5 de agosto de 1996: La BBC estrena en Reino Unido 'The Alphabet Game', concurso que más tarde estaría en el origen de la disputa por 'Pasapalabra'.

27 de marzo de 1997: Finaliza la emisión de 'The Alphabet Game' en BBC1, tras 73 episodios repartidos en dos temporadas.

1998: Los señores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb crean la prueba '21x100', que posteriormente pasaría a ser conocida como 'El Rosco'. Ese mismo año ceden sus derechos a MC&F, que a su vez los transmite a Einstein Multimedia, una productora italiana.

8 de enero de 1999: Los creadores de 'The Alphabet Game' firman un contrato de licencia con Einstein sobre ese formato británico para crear 'Passaparola', un nuevo concurso basada en el anterior, aunque con una prueba final distinta, basada en el juego '21x100', de la que también adquieren los derechos.

Año 2000: Antena 3 empieza a emitir en España 'Pasapalabra', adaptación de 'Passaparola', con 'El Rosco' como prueba final. La cadena lo hace bajo licencia de Granada, predecesora de la actual ITV, propietaria de 'The Alphabet Game'.

Verano de 2005: ITV y Einstein abren una renegociación de la licencia sobre 'The Alphabet Game'. En ese proceso, según recoge la sentencia, ITV reconoce que Einstein atribuye los derechos de 'El Rosco' o '21x100' a MC&F, aunque no lo admite expresamente.

7 de enero de 2006: Termina en Italia la emisión regular de 'Passaparola', programa en el que se había incorporado por primera vez 'El Rosco' como prueba final.

16 de junio de 2006: Antena 3 deja de emitir 'Pasapalabra' en su primera etapa.

20 de mayo de 2009: Telecinco firma con ITV un contrato denominado 'Format License Agreement' para la explotación de 'Pasapalabra'.

Diciembre de 2009: MC&F requiere a Telecinco para que cese en el uso de 'El Rosco', al considerar que el formato vulnera sus derechos de propiedad intelectual.

2 de febrero de 2010: Gestevisión Telecinco, actual Mediaset, firma con MC&F un acuerdo de licencia sobre el formato '21X100', es decir, 'El Rosco'.

Diciembre de 2010: Gestevisión Telecinco presenta una demanda contra ITV por los acuerdos vinculados a 'Pasapalabra'. ITV responde con una reconvención en la que reclama sus derechos sobre el formato del programa y su denominación.

3 de febrero de 2014: El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dicta sentencia en el litigio entre Telecinco e ITV. La resolución estima en lo sustancial la reconvención de ITV y declara que esta ostenta derechos preferentes sobre el formato 'Pasapalabra' y su denominación.

30 de septiembre de 2019: El Tribunal Supremo dicta sentencia en el pleito entre Mediaset e ITV y desestima los motivos de casación admitidos a Mediaset.

1 de octubre de 2019: Mediaset deja de producir y emitir 'Pasapalabra' en Telecinco. Con ello, también cesa la emisión de 'El Rosco' dentro del concurso.

16 de marzo de 2020: Antes los rumores de que Atresmedia ha comprado los derechos de 'Pasapalabra', MC&F presenta una demanda contra el grupo ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona. Reclama que se reconozcan sus derechos sobre 'El Rosco' y que se declare infractora cualquier emisión de un programa que incluya un juego basado en ese formato.

13 de mayo de 2020: Antena 3 estrena la nueva etapa de 'Pasapalabra', ya en Atresmedia, con 'El Rosco' como prueba final.

7 de septiembre de 2020: El juzgado admite la intervención de ITV Studios Global Distribution Limited como parte demandada en el procedimiento iniciado por MC&F contra Atresmedia.

4 de febrero de 2021: El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona acuerda el sobreseimiento y archivo del procedimiento al estimar la cuestión de cosa juzgada en sentido positivo. MC&F recurre esa decisión.

14 de febrero de 2022: El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona dicta sentencia y desestima la demanda de MC&F contra Atresmedia.

14 de noviembre de 2022: La Audiencia Provincial de Barcelona revoca la sentencia de primera instancia. Reconoce a MC&F como titular de los derechos de propiedad intelectual sobre 'El Rosco' y declara que la emisión de un programa con un juego basado en ese formato supone una infracción.

3 de diciembre de 2025: El Tribunal Supremo admite los recursos presentados por las partes y da traslado para que formalicen su oposición.

30 de abril de 2026: Se celebra la vista ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

19 de mayo de 2026: El Tribunal Supremo dicta la sentencia 758/2026. La Sala desestima los recursos y confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, manteniendo el reconocimiento de los derechos de MC&F sobre 'El Rosco'. Atresmedia deberá dejar de emitir 'El Rosco' como parte de 'Pasapalabra'.

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21 de mayo de 2026: Se hace pública la sentencia del Tribunal Supremo, y se hace pública la noticia de que Mediaset ha llegado a un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de 'El Rosco'. El grupo de comunicación preparará un programa que gire entorno a la mítica prueba.