Cita histórica
Christian Gálvez y Patricia Pardo sorprenden al presentar el gran encuentro del Papa León XIV en el Bernabéu
La pareja de Mediaset conducirá el acto que la Archidiócesis de Madrid celebrará el 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del Pontífice a España.
Carlos Merenciano
Christian Gálvez y Patricia Pardo asumirán uno de los encargos más "sagrados" de su carrera. Los presentadores han sido elegidos para conducir el encuentro que el Papa León XIV mantendrá con la comunidad diocesana de Madrid el próximo 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de su viaje apostólico a España. La Santa Sede ha confirmado que el acto se celebrará a partir de las 19:00 horas y formará parte de la agenda del Pontífice en la capital.
La pareja ha recibido el encargo con una fuerte carga emocional y lo ha explicado en un comunicado conjunto en el que subraya la dimensión personal de esta cita. “Abordamos este reto con humildad, ilusión y gratitud. Llevamos semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío”, han señalado Gálvez y Pardo, que también han resumido el sentido espiritual con el que afrontan el acto: “Nuestra fe es la luz que marca nuestro camino”.
El encuentro del Bernabéu se celebrará bajo el lema ‘Alzad la mirada’ y está planteado como uno de los grandes actos de masas de la visita del Papa a Madrid. La cita combinará testimonios, música y momentos de reflexión antes de la intervención de León XIV ante los fieles. Para Christian Gálvez y Patricia Pardo, el acto supone además una nueva ocasión para unir televisión, comunicación y fe en un contexto de máxima exposición pública.
El Santiago Bernabéu volverá así a acoger un acto pontificio más de cuatro décadas después de la visita de Juan Pablo II en 1982. En esta ocasión, el protagonismo televisivo recaerá en Gálvez y Pardo, que han querido encomendar este reto a una frase del Evangelio de San Lucas: “Para Dios no hay nada imposible”.
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