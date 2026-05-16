El mensaje de RTVE en pleno arranque de Eurovisión: "Paz y justicia para Palestina"

"El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina", ha zanjado RTVE en un mensaje transmitido este sábado en La 1 a las 21 horas, justo la hora a la que ha arrancado el certamen en el que España no estará este año.

La televisión pública española, que estará ausente del concurso en protesta por la presencia de Israel, ha dejado ver este rótulo durante 20 segundos, en español y traducido al inglés, antes de dar paso a la segunda edición del Telediario, que coincide con el inicio de la final en Viena.

No es la única, ya que también las de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia decidieron boicotear el certamen en denuncia por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir a Israel participar pese a la ofensiva en represalia a los ataques terroristas de Hamás de octubre de 2023, que ha dejado cerca de 72.200 muertos en la Franja de Gaza.

El mensaje de la corporación se une a las críticas que este mismo sábado ha vertido su presidente, José Pablo López, al director de Eurovisión, Martin Green, al que ha afeado su "insulto flagrante a los valores europeos" en alusión al posible regreso de Rusia al concurso cuando continúa la invasión de Ucrania.

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La UER, organizadora del festival, decidió dejar fuera de la competición de 2022 a Rusia tras la invasión a Ucrania por parte de este país. Pero las acusaciones han sido negadas por el propio Green: "Déjeme ser muy claro: No hay conversaciones en marcha sobre el retorno del ente ruso a Eurovisión. No hay planes de que eso vaya a pasar", aseguró Green a preguntas de EFE durante una rueda de prensa horas antes de la gran final del certamen en Viena.