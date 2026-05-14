Buen recuerdo
Inma Cuesta recuerda lo que más sufrió en ‘Águila Roja’ y la sexualización de su personaje: "La balconada siempre estaba ahí"
La actriz acudió al programa de David Broncano para presentar la segunda temporada de ‘Berlín’ en Netflix y terminó recordando su etapa como Margarita.
Carlos Merenciano
Inma Cuesta visitó este miércoles 13 de mayo ‘La Revuelta’ para promocionar la segunda temporada de ‘Berlín’, la serie de Netflix en la que interpreta a un nuevo personaje dentro del universo de ‘La casa de papel’. Durante la entrevista con David Broncano, la conversación derivó hacia uno de los papeles más recordados de su carrera: Margarita, la protagonista femenina de ‘Águila Roja’.
Broncano se declaró fan del personaje y comentó que le gustaba mucho aquella etapa de la actriz. Cuesta recogió el comentario con humor y recordó una de las constantes de Margarita en la ficción de La 1: “Siempre estaba al borde de la muerte, con un tirantito caído y la balconada siempre estaba ahí”, bromeó en referencia al vestuario y al escote que solía lucir en muchas escenas.
La actriz aclaró entre risas que no lo decía como una queja, aunque reconoció que la situación resultaba muy evidente. “Era muy cantoso”, señaló antes de recordar la cantidad de escenas cotidianas que rodaba con ese tipo de vestuario: “Lavándome mucho, ahora un guiso, un amasar...”.
Lo más duro, sin embargo, no fue el vestuario en sí, sino las condiciones de rodaje. Cuesta explicó que las bajas temperaturas llegaron a pasarle factura durante la grabación de ‘Águila Roja’. “He llorado de frío en esa serie, con las alpargatas que nos ponían. Pasábamos mucho frío”, confesó ante Broncano. Pese a todo, la actriz habló con cariño de aquella etapa y de un personaje que sigue muy presente en la memoria de los espectadores.
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