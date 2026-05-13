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Àngels Barceló y Martín Bianchi defienden a Alba Carrillo tras sus críticas a TVE: “La veo ganando elecciones”
En ‘Hoy por hoy’, de Cadena SER, comentaron el toque que habría recibido la colaboradora después de cuestionar algunos perfiles vinculados a 'MasterChef'
Carlos Merenciano
La polémica de Alba Carrillo con ‘MasterChef’ ha llegado a ‘Hoy por hoy’. Àngels Barceló y Martín Bianchi comentaron este martes en Cadena SER las críticas de la colaboradora de TVE al talent culinario, después de que cuestionara que un programa de la televisión pública dé espacio a personas que, según ella, han tenido problemas con Hacienda o han defendido no pagar impuestos.
“Yo creo que Alba ha tenido mucha razón en esto”, defendió Bianchi en el programa. El periodista resumió así el mensaje de Carrillo: “No puede ser que ‘MasterChef’, un programa estrella de la cadena pública, tenga como famosos participantes a gente que debe dinero a Hacienda”. En ese punto, citaron a Paz Vega, prevista en el casting de ‘MasterChef Celebrity Legens’, y también a Ofelia, aunque en su caso conviene aclarar que no participa como concursante en el formato, sino que acudió recientemente como invitada.
Bianchi recordó además la polémica de Ofelia cuando se encontraba en Dubái durante la guerra en Irán y se quejó de los impuestos. “Ella estaba por allí, dijo que no había que pagar impuestos porque no la repatriaban a España. Bueno, en fin, un desastre, todo un cuadro”, comentó. Àngels Barceló reconoció entonces que la ubicaba por aquel episodio: “La vi un día por la tele hablando de esto desde Dubái, pero no sabía quién era”.
El periodista explicó que Carrillo habría recibido un toque tras sus palabras y que por eso no participó el fin de semana en ‘D Corazón’, donde colabora habitualmente. “Se fue enfadada porque dice que le han dado un toque y que no va a aguantar toques de nadie, ni de Macarena Rey, que es la productora de ‘MasterChef’, ni de nadie. Y me encanta”, afirmó Bianchi.
Barceló y Bianchi acabaron cerrando filas con Alba Carrillo. “Vamos a tener que poner una foto aquí en el videowall”, bromeó la presentadora, antes de destacar su “capacidad de comunicación”. Bianchi fue más allá y la imaginó incluso en política: “Un día puede ser ministra de Hacienda, el otro día puede ser ministra de Cultura. Yo la veo en todo. Yo la veo ganando elecciones”. Barceló remató la defensa con una frase clara: “No va en broma. Dice muchas verdades”.
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