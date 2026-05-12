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Nueva etapa

Paz Padilla regresa a Telecinco con ‘El show de Paz’: así será su nuevo programa en el fin de semana

La presentadora se pondrá al frente de un formato de entretenimiento, humor y emoción que se emitirá sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas.

Paz Padilla

Paz Padilla

Carlos Merenciano

Madrid

Paz Padilla vuelve a Telecinco con un programa hecho a su medida. La cadena ha anunciado ‘El show de Paz’, un nuevo formato para las tardes del fin de semana que se emitirá los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas. El espacio combinará entretenimiento, humor, emoción y un tono gamberro, apoyándose en la personalidad de su presentadora como principal eje.

Mediaset define el proyecto como una de las apuestas de esta nueva etapa de Telecinco. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos del grupo, explicó que el programa buscará historias cercanas y protagonistas anónimos: “Vamos a conocer historias, héroes anónimos. Dos horas de puro show y entretenimiento”.

La propia Paz Padilla ha mostrado su ilusión por regresar a la cadena en la que vivió buena parte de su trayectoria televisiva. “Quiero estar en esta nueva Telecinco, en esta nueva etapa tan bonita que se abre”, afirmó la presentadora, que recupera así un papel protagonista en la parrilla del canal.

Padilla también habló del componente emocional de su vuelta. “Tenía la sensación de volver con mi ex. He sentido ilusión, nostalgia al ver a compañeros de fuera de pantallas, y me he sentido que vuelvo a casa”, reconoció. La comunicadora comparó su relación con Mediaset con una historia larga, marcada por etapas distintas: “Siempre he sentido que no teníamos un contrato laboral con Mediaset, sino que éramos un matrimonio, con momentos felices y con crisis”.

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La presentadora cerró su reflexión con una frase que resume el sentido de este regreso: “Cuando hay una relación con historia, siempre hay una llamada pendiente, y con Telecinco me ha pasado ya dos veces, que nos volvemos a ver y nos decimos: ‘Hemos cambiado’”. Con ‘El show de Paz’, Telecinco refuerza su apuesta por una tarde de fin de semana más familiar, positiva y centrada en el entretenimiento.

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