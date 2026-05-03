'laSexta Xplica' desmonta a Vito Quiles y dibuja el mapa de su financiación: las Comunidades Autónomas que le contratan
El agitador protagonizó esta semana un altercado con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
Kevin Rodríguez
Vito Quiles increpó durante esta semana a Begoña Gómez y su viral vídeo le ha puesto de nuevo en el foco mediático. TVE y laSexta han sido las cadenas que más han comentado el altercado. Si en la pública este tema provocó una nueva bronca de Jesús Cintora en 'Malas lenguas Noche', en laSexta analizaron el mapa de la financiación del agitador ultra.
"¿Quién financia a su medio?" lanzaba Lobato como primera pregunta antes de que en la pantalla apareciera un gran mapa de España. En él, se fueron desvelando los puntos azules que corresponden a instituciones que financian al medio de Vito Quiles.
"Principalmente desde la Comunidad de Madrid, es la que más", explicó el periodista. Además, Lobato señaló que otras cinco comunidades financian al agitador: "Todas, por supuesto, gobernados por el PP".
"También siete diputaciones y veintiséis ayuntamiento más, también gobernados por el PP". Por último, el presentador ha puesto el foco en la cantidad que ha cobrado el ultra gracias al dinero público: "Casi 700.000 euros".
"La forma más habitual es mediante contratos, convenientemente troceados", ha rematado.
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