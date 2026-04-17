Cuentas pendientes
Invitados '¡De viernes!' hoy: entrevista a Ylenia Padilla en plató y un nuevo palo para la familia Pantoja
Telecinco reunirá este viernes a dos de los nombres más esperados de la crónica social: Ylenia romperá su silencio sobre su desaparición televisiva y Jessica Bueno contestará en directo a las acusaciones de Kiko Rivera
Carlos Merenciano
‘¡De Viernes!’ prepara una de sus noches más potentes de las últimas semanas con dos frentes muy claros. Por un lado, el regreso televisivo de Ylenia Padilla a un plató tras casi seis años alejada del foco. Por otro, la respuesta de Jessica Bueno a Kiko Rivera después de las declaraciones que él ha ido dejando sobre ella en sus últimas apariciones públicas.
La gran baza del programa será la entrevista a Ylenia, que volverá a sentarse ante las cámaras para explicar qué la llevó a desaparecer de la televisión y cómo ha sido su vida durante todo este tiempo, y esta vez lo hará en directo ante los colaboradores del formato. El espacio promete un repaso completo a su trayectoria, desde sus inicios y sus mejores años mediáticos hasta la etapa en la que su presencia fue apagándose de la pequeña pantalla.
En paralelo, Jessica Bueno acudirá también al plató para contestar a Kiko Rivera y revisar con detalle la relación que mantienen hoy. La modelo recordará los episodios más complicados de su historia con el hijo de Isabel Pantoja y pondrá el foco en el papel que él ocupa actualmente en la vida del hijo que tienen en común. De hecho, el programa avanza una frase muy clara de Jessica: “En estos meses he visto cosas que no me han gustado nada, para mí era un alivio que me ayudara con mi hijo y, desde hace meses, eso se acabó”.
Esa intervención abre varias preguntas que el programa intentará resolver durante la noche. Entre ellas, por qué Kiko Rivera ya no está tan presente en la vida de su hijo mayor y si ha existido algún acercamiento familiar tras la reconciliación del DJ con Isabel Pantoja. También queda en el aire si Jessica cree que Kiko habla así de ella por miedo a lo que pueda contar.
Tras su entrevista, Jessica Bueno no abandonará el programa, sino que se incorporará al bloque dedicado a ‘Supervivientes’. Allí se sumará a Rocío Flores, María Jesús Ruiz y José María Almoguera para comentar la última hora del reality y las imágenes inéditas de la convivencia en Honduras.
Además, Almoguera aprovechará su presencia para contar cómo ha sido el reencuentro con Paola Olmedo después de su salida del concurso y aclarar si ambos han llegado ya a firmar el divorcio. Así, Telecinco vuelve a armar una noche muy apoyada en entrevistas, respuestas cruzadas y reality, con Ylenia Padilla y Jessica Bueno como principales reclamos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
- La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas
- El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas