Exclusiva YOTELE
Antena 3 Noticias revoluciona su cúpula tras la jubilación de Óscar Vázquez: Santiago Cid, nuevo subdirector de informativos
Óscar Vázquez se despidió la semana pasada tras 27 años en el área de informativos para afrontar "nuevos retos más importantes"
Redacción Yotele
Antena 3 implementará cambios en la cúpula directiva de sus informativos, tras la jubilación del veterano Óscar Vázquez. Tras la salida de este profesional, Santiago Cid será el nuevo subdirector de Antena 3 Noticias, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Se trata de un joven pero experimentado periodista, que lleva 11 años en la cadena de Atresmedia, donde hasta ahora era coordinador de la sección de Economía.
De esta manera, Santiago González, director de informativos de Antena 3, descarta realizar un fichaje externo y opta por la promoción interna. Nacido en Oviedo, Santiago Cid estudió periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras trabajar en el periódico La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica, en diferentes programas de Onda Cero y ser reportero en la Televisión del Principado de Asturias (TPA), se incorporó a la redacción de Antena 3 Noticias como becario en 2015.
Tras superar su proceso de formación y prácticas y convertirse en en redactor, Cid ascendió y fue nombrado coordinador de la sección de Economía, cargo que ha mantenido hasta su nombramiento como subdirector de Antena 3 Noticias, que se hará efectivo de manera inminente.
Antena 3 Noticias mantiene un sólido liderazgo de audiencias en el terreno de los servicios informativos en España desde hace 6 años. Con el impulso de 'La ruleta de la suerte' y ‘Pasapalabra' en el acceso a la sobremesa y al prime time, respectivamente, acumula una media de 19,2% de share y 2 millones espectadores en el mes de marzo. A 4 puntos se sitúan los Telediarios de TVE, segunda opción, mientras que Informativos Telecinco queda descolgado con un 8,7%.
- Así van los trabajos de Adif para adaptar la estación de mercancías de El Higuerón a la futura autopista ferroviaria
- Aviserrano abre la inscripción para la selección de 250 empleados para su nueva planta en La Carlota
- La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido
- Buscan a un joven de 25 años desparecido en el entorno del lago Azul de Córdoba
- Tres institutos de FP de Córdoba formarán a los alumnos en técnicas del arte sacro como la talla y el bordado en oro
- La huella del agua, conventos, templarios y la saga de los Hernán Ruiz: las 15 rutas guiadas de Córdoba para mayores de 60 años
- Siete de cada diez viviendas de nueva construcción de la provincia de Córdoba están en la capital
- Viernes Santo de Córdoba, en directo: la Legión acompaña al Señor de la Caridad en su vía crucis; el Nazareno reina en los pueblos