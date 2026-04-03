Invitados de hoy en ‘¡De viernes!’: la entrevista más esperada sobre Isabel Pantoja y un nuevo azote al clan Campos

'¡De viernes!' volverá a apostar esta semana por una noche cargada de nombres conocidos, cuentas pendientes y realities. Telecinco ya ha avanzado que uno de los grandes protagonistas de la entrega será Kiko Rivera, que la próxima semana se sentará en el plató, pero que previamente ya ha concedido un "Scoop", y en él desvela que se ha reconciliado con Isabel Pantoja. El programa promete abordar cómo se produjo ese acercamiento, quién dio el primer paso y en qué punto quedan ahora sus relaciones personales más cercanas. El espacio también anuncia que el DJ responderá a las últimas acusaciones lanzadas sobre él y que se pronunciará sobre Irene Rosales.

Otro de los platos fuertes de la noche será la reaparición de Edmundo Arrocet, que acudirá al programa acompañado de su actual pareja, Mimi. El humorista aprovechará su visita para hablar del libro que está escribiendo sobre su relación con María Teresa Campos y su familia. En el avance, Edmundo explica: “Estoy haciendo un libro donde hablo de los seis años de relación que viví con Teresita”. Y añade sobre la posible reacción del entorno de la presentadora: “¿A mí me va a preocupar que tomen represalias con 78 años? Cuando uno dice la verdad, no hay miedo que valga”.

La noche también reservará espacio para uno de los formatos que mejor resultado le ha dado a Telecinco en los últimos meses. Borja y Luciana y Ainhoa y Marc, dos de las parejas surgidas de 'Casados a primera vista', se sentarán en el plató para contar cómo vivieron su experiencia después de conocerse en el altar. El programa pondrá el foco tanto en el componente romántico del experimento como en el desgaste que han sufrido algunas de estas relaciones una vez apagadas las cámaras.

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Además, '¡De viernes!' completará su entrega con un bloque dedicado a 'Supervivientes'. Karmele Marchante regresará al programa para sumarse al equipo de colaboradores formado por José María Almoguera, Rocío Flores y María Jesús Ruiz, con el objetivo de comentar los últimos movimientos del reality y analizar imágenes inéditas de las últimas horas en Honduras. Entre los asuntos sobre la mesa estarán la llegada de Nagore Robles a la isla y la reacción del grupo a la expulsión de Gabriela.