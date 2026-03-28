'El Desafío' coronó a Daniel Illescas como ganador con un premio repartido entre cuatro concursantes

'El Desafío' concluyó anoche su sexta temporada eligiendo a Daniel Illescas como ganador, llevándose un premio que estuvo muy compartido gracias a la solidaridad de los concursantes, algo que es ya seña de identidad del programa.

Illescas, José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea llegaron a la gala final como finalistas y por tanto, como únicos candidatos al triunfo final. Lo hicieron además, emparejados con los concursantes que no estaban clasificados de la siguiente manera:

Daniel Illescas y María José Campanario

José Yélamo y Eva Soriano

Patricia Conde y Willy Bárcenas

Jessica Goicoechea y Eduardo Navarrete

La noche comenzó con el reto de Willy Bárcenas con un espectacular reto en segway con fuego. Fue el quinto concursante mejor valorado, añadiendo sus puntos al casillero de Patricia Conde.

El siguiente en pasar por el escenario fue Eduardo Navarrete, que tuvo que desnudarse en una divertida y aplaudida coreografía. Mientras, Eva Soriano acabó muy frustrada al fallar en su reto de puntería, perjudicando notablemente a su compañero Yélamo.

Por su parte, María José Campanario brilló quemándose a lo bonzo tratando de ayudar lo máximo posible a Daniel Illescas.

Después del turno de los no clasificados, llegó el de los finalistas. Jessica Goicoechea deslumbró con toda su energía en una coreografía con tubos, mientras que Daniel Illescas voló por el plató con un número circense en unas escaleras en movimiento, que le serviría para ganar al final de la noche.

Los últimos en actuar fueron Patricia Conde, que realizó un número de escapismo en una jaula en llamas y José Yélamo, que ejecutó una coreografía con puertas giratorias. Al verlo, Eva Soriano volvió a emocionarse por no haber podido completar con éxito su reto.

Al final de la noche, el jurado comenzó a repartir los puntos y Santiago Segura pulsó el último botón de la injusticia para sumarle 5 puntos extra a Patricia Conde:

Clasificación gala 12

1. Daniel Illescas 30 puntos

2. Patricia Conde 21 puntos

3. José Yélamo 20 puntos

4. Jessica Goicoechea 16 puntos

5. Willy Bárcenas 14 puntos (se suman a Patricia Conde)

6. María José Campanario 9 puntos (se suman a Daniel Illescas)

7. Eduardo Navarrete 6 puntos (se suman a Jessica Goicoechea)

8. Eva Soriano 3 puntos (se suman a José Yélamo)

Clasificación general

1. Daniel Illescas 234 puntos

2. Patricia Conde 216 puntos

3. José Yélamo 216 puntos

4. Jessica Goicoechea 202 puntos

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De esta manera, el influencer se alzó con el premio final: el coche y los 30.000 € para donar a una entidad social. Sin embargo, quedaría un giro de guión, pues Illescas quiso compartir la mitad de su premio con Campanario por haberle ayudado a ganar la final. Por su parte, Campanario quiso compartir la mitad de esos 15.000€ con Eva Soriano y esta última, la mitad con José Yélamo por "hacerle perder" la competición. Con este múltiple gesto de solidaridad, el premio quedó repartido entre cuatro concursantes y cada uno de ellos lo donó a la ONG que había elegido.