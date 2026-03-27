Cristian Toro, nuevo portavoz de deportes de VOX, tiene un pasado televisivo: así fue su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa'

El deportista Cristian Toro ha dado un nuevo giro a su trayectoria pública. El partido político VOX lo ha nombrado nuevo portavoz nacional de Deportes, incorporándolo así a la estructura de la organización con un perfil muy conocido fuera de este ámbito, ya que Toro es recordado por su oro olímpico en Río 2016 junto a Saúl Craviotto.

Pero mucho antes de este salto a la política, el nombre de Cristian Toro ya había pasado por Telecinco. El ahora exdeportista tuvo una breve pero recordada etapa en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde apareció en 2012 y acabó convirtiéndose en pretendiente de Gala Caldirola, una de las tronistas más populares de aquella etapa del programa.

Aquella historia avanzó hasta el punto de que Gala terminó eligiéndolo en la final. Aunque su paso por el dating show no fue especialmente largo, sí quedó vinculado para siempre a uno de los formatos más emblemáticos de la cadena. Años después, esa etapa volvió a ponerse sobre la mesa cuando se reencontró con Emma García en televisión, recordando así una faceta muy distinta a la que después marcaría su imagen pública.

Con el paso del tiempo, Toro fue dejando atrás ese perfil más ligado al entretenimiento. Su figura quedó asociada sobre todo al deporte de élite, primero por sus éxitos en el piragüismo y después por sus apariciones televisivas desde un lugar completamente diferente, ya centradas en su trayectoria profesional y en su vida tras la alta competición.

En marzo de 2024, además, anunció su retirada deportiva en una entrevista en el programa 'Fiesta', donde explicó que necesitaba poner fin a esa etapa tras años de exigencia al máximo nivel. Ese cierre abría una nueva fase personal y profesional que ahora desemboca en su incorporación a VOX.

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Su nombramiento añade así una nueva etapa a una trayectoria tan poco habitual como reconocible. El campeón olímpico que un día buscó el amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ pasa ahora a ocupar un puesto político de visibilidad nacional. Un movimiento que vuelve a poner el foco en su pasado televisivo y confirma hasta qué punto algunos rostros acaban regresando a la actualidad desde lugares completamente inesperados.