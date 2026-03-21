'Fiesta'
Emma García interrumpe ‘Fiesta’ y saca del plató a una mujer del público: "Lo estoy pasando mal"
La presentadora detuvo el programa en pleno directo tras detectar que una espectadora no se encontraba bien mientras abordaban un tema especialmente delicado
Kevin Rodríguez
Momento inesperado en ‘Fiesta’. Emma García se vio obligada a interrumpir el programa en pleno directo tras percatarse de que una mujer del público no se encontraba bien mientras se trataba un tema delicado. “Lo estoy pasando mal”, llegó a reconocer la presentadora antes de tomar la decisión de sacarla del plató.
Todo comenzó cuando el programa trataba el juicio de la funeraria de Valladolid acusada de sustituir los ataúdes de los fallecidos justo antes de la cremación, para limpiarlos y revenderlo. En ese instante, la presentadora interrumpió el programa para dirigirse hacia una mujer del público.
"Perdonad. Yo te estaba escuchando, pero a la vez estaba viendo a una señora que pensaba que le estaba pasando algo. Y me he ido a preguntarle porque estaba mirando hacia abajo, súper concentrada... Me he preocupado", ha comentado mientras se dirigía con el micrófono a la grada del público.
"Me da muchísimo miedo. Todo lo que sea relacionado con la muerte, no soy capaz. Hace años tuve que ir al psicólogo porque me metía a la cama y creía que estaba enterrada. Lo pasaba fatal. Si sé que van a hablar de esto, no vengo", reconocía la mujer.
Emma trató de tranquilizarla: "Solo es un ratito, no te preocupes", pero al continuar con el tema, ha tenido que volver a pausar el programa. "Vamos a hacer una cosa, porque lo estoy pasando mal... Llevadle por Telecinco a dar una vuelta y luego ya que entre", ha pedido ayudando a la señora a abandonar la grada del público.
Suscríbete para seguir leyendo
- La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: 'Mira que estábamos contentos
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales
- Detectan casi un centenar de enganches ilegales a la luz en una barriada de Palma del Río
- La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento de Córdoba tala el majestuoso ciprés
- Comienzan las obras para estabilizar el talud del Cerro de los Poetas de Puente Genil