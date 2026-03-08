Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFManifestación 8MAnticolonialismoPink RunningEsther Capitán (AJE)Rompiendo barrerasFin de la odiseaSueldazo ONCEDesfiladero¿Tormenta en Córdoba?
instagramlinkedin

'Lo de Évole'

Jordi Évole responde sin pelos en la lengua a la petición de censurar su entrevista a Lola Herrera: "Intente aprender esta noche"

El presentador ha respondido directamente a un usuario de redes sociales, que pedía retrasar la emisión del programa

'Lo de Évole'.

'Lo de Évole'. / Atresmedia

Kevin Rodríguez

Tenerife

Este 8 de marzo las mujeres vuelven a reivindicar sus derechos y a exigir los que aún no han conseguido y justamente esta misma noche Lola Herrera protagoniza la nueva entrega de 'Lo de Évole'. Sin embargo, el avance de su entrevista ha suscitado alguna crítica en redes sociales, obligando al presentador del espacio a pronunciarse.

Concretamente, un usuario ha opinado que la Junta Electoral de Castilla y León aplace la emisión del programa de laSexta, donde Herrera cuenta cómo se consiguieron los derechos que hoy tienen las mujeres y pide no dar ni un paso atrás. Según el usuario, esto podría hacer cambiar el voto de las elecciones autonómicas de la próxima semana.

El comentario no ha pasado desapercibido por Jordi Évole, que no ha dudado en contestarle: "Apreciado Güinston, nombre español donde los haya, aún tiene usted toda la tarde para intentarlo. Si no lo consigue, intente aprender algo de Lola Herrera esta noche. Por su perfil, no lo veo fácil. Pero nunca se sabe", ha escrito.

Así es 'Lo de Évole: Lo de Lola Herrera'

Es una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas del panorama artístico español. Con más de siete décadas sobre los escenarios, Lola Herrera se ha convertido en un referente indiscutible del teatro, el cine y la televisión, siempre fiel a una mirada propia y adelantada a su tiempo. A sus 90 años, mantiene la misma pasión por el escenario con la que empezó y presenta una trayectoria marcada por personajes inolvidables y decisiones personales valientes que rompieron moldes en distintas épocas.

Noticias relacionadas

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Jordi Évole conversa con la actriz en un programa doble especial de ‘Lo de Évole’. Durante su encuentro en un balneario, ambos comparten paseos, comidas y largas conversaciones que permiten descubrir el lado más íntimo y sincero de una mujer que nunca ha tenido miedo a decir lo que piensa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  2. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  3. Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
  4. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
  5. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  6. José Alberto López, entrenador del Racing de Santander: 'Me gusta ver al Córdoba CF, es uno de los equipos más presionantes de Europa
  7. Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
  8. Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular

Iván Ania, tras la derrota frente al Racing: "Es difícil ganar fuera de casa si necesitas hacer cinco goles"

Iván Ania, tras la derrota frente al Racing: "Es difícil ganar fuera de casa si necesitas hacer cinco goles"

Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo

Los fallecidos en Córdoba el domingo 8 de marzo

Tablas entre Sevilla y Rayo, que mantienen su distancia con la zona de descenso

Tablas entre Sevilla y Rayo, que mantienen su distancia con la zona de descenso

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Racing de Santander

El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Racing de Santander

Álvaro Trilli, el mejor del Córdoba CF con su gol y asistencia ante el Racing de Santander

Álvaro Trilli, el mejor del Córdoba CF con su gol y asistencia ante el Racing de Santander

El Córdoba CF hace aguas atrás y paga su fragilidad ante el líder Racing de Santander

El Córdoba CF hace aguas atrás y paga su fragilidad ante el líder Racing de Santander

La música procesional se revitaliza en Córdoba: nuevas marchas en torno a las cofradías se estrenan en Cuaresma

La música procesional se revitaliza en Córdoba: nuevas marchas en torno a las cofradías se estrenan en Cuaresma
Tracking Pixel Contents