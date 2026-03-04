Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efecto en Córdoba del embargoPatrimonio concejalesCámaras de tráficoEEUUTarjetas monederoExplotación infantilHotel AlbaidaEl tiempoSabor a EspañaAeropuerto
instagramlinkedin

En 'Y Ahora Sonsoles'

Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"

El presentador de Antena 3 Noticias ha acudido al programa de Sonsoles Ónega para homenajear al periodista

Vicente Vallés en 'Y Ahora Sonsoles'.

Vicente Vallés en 'Y Ahora Sonsoles'. / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Las reacciones a la muerte de Fernando Ónega continúan sucediendose. Ayer, el programa de su hija Sonsoles Ónega comunicó con gran tristeza la muerte del periodista y, hoy, el programa ha contado con Vicente Vallés, que ha recordado su figura con una anécdota.

"Hemos secuestrado a Vicente Vallés, que ya está preparando el informativo de la noche para homenajear a uno de los grandes. Qué difícil es el día de hoy, ¿verdad Vicente?", decía emocionada Pepa Romero.

"Sí, ya lo fue ayer por la tarde cuando nos enteramos de la muerte de Fernando", reconocía el presentador de informativos. Vallés también relató que este miércoles había acudido a la capilla ardiente para acompañar a Sonsoles Ónega y a otros compañeros que trabajaron con su padre. Vallés quiso recordar el premio que compartieron: "El año pasado en el mes de mayo tuve la suerte de que nos concedieran un premio a él y a mí la Asociación de la Prensa".

Noticias relacionadas y más

"Lamento que haya coincidido así porque estropea tu premio y engrandece el mío", le dijo el presentador a Fernando Ónega en ese momento. "Así lo sentía y así lo sigo sientiendo", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
  5. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  6. Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
  7. Córdoba se prepara para el barro en un martes primaveral: el giro exprés que dará el tiempo según la Aemet
  8. La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Chus Mateo pone a Córdoba y Guille del Pino en el radar: "Tiene que tener la paciencia suficiente para formarse"

Chus Mateo pone a Córdoba y Guille del Pino en el radar: "Tiene que tener la paciencia suficiente para formarse"

La Policía Nacional investiga las causas del incendio de cinco vehículos en Lucena

La Policía Nacional investiga las causas del incendio de cinco vehículos en Lucena

Llegada a Omán del vuelo del Airbus A330 MRTT enviado por Defensa para evacuar españoles

La Agencia de la Energía de Córdoba financia mejoras energéticas en edificios de Hinojosa, Dos Torres, Añora y Pozoblanco

La Agencia de la Energía de Córdoba financia mejoras energéticas en edificios de Hinojosa, Dos Torres, Añora y Pozoblanco

Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido

Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido
Tracking Pixel Contents