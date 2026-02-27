Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en el CentroAgua Rute e IznájarRatio EducaciónCierre del AlcázarAndaluces 28FAntonio MailloCarmen CalvoEnfermedades rarasCórdoba TechParkCastillosOlivosGuía senderismo
instagramlinkedin

Comunicado

La productora de 'La promesa' niega tajante que esté negociando un documental con el asesino Alfonso Basterra

La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.

Bambú niega un proyecto con Alfonso Basterra

Bambú niega un proyecto con Alfonso Basterra

Carlos Merenciano

Madrid

Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.

En su escrito, la compañía asegura: “No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento” y califica de “rotundamente falsas” las afirmaciones difundidas en esa línea. Además, subraya que no tiene intención alguna de producir un contenido en el que el condenado participe ni directa ni indirectamente.

Bambú también recuerda que mantiene una política firme respecto a este tipo de situaciones: no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en proyectos audiovisuales. Según la empresa, esta norma se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones, tanto de ficción como documentales.

Noticias relacionadas

La productora, responsable de diversas series basadas en hechos reales, recalca que su trabajo se rige por el respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados. Por ello, lamenta que se estén difundiendo informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  2. La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
  3. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  4. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  5. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  6. Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
  7. La Diputación de Córdoba destina 74.000 euros a la recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Adamuz
  8. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros

Los EMEA Masters de Invierno renuevan su formato y arrancan con 36 equipos de las ERL

Los EMEA Masters de Invierno renuevan su formato y arrancan con 36 equipos de las ERL

Córdoba ofertará 8.052 plazas para el próximo curso escolar, con menos niños y más unidades de Infantil

Córdoba ofertará 8.052 plazas para el próximo curso escolar, con menos niños y más unidades de Infantil

El método sencillo que me ayudó a dormir mejor y levantarme realmente descansada

El método sencillo que me ayudó a dormir mejor y levantarme realmente descansada

La Fiscalía General anuncia la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

La Fiscalía General anuncia la renovación de Fernando Sobrón como fiscal jefe de Córdoba

Si vuelas a Londres desde Córdoba este 2026, ya no te bastará solo con el pasaporte

Si vuelas a Londres desde Córdoba este 2026, ya no te bastará solo con el pasaporte

El Centro de Participación Activa de Pozoblanco renueva sus instalaciones con una inversión de 250.000 euros

El Centro de Participación Activa de Pozoblanco renueva sus instalaciones con una inversión de 250.000 euros

Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real

Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real

Jerónimo Ramírez, médico residente en Córdoba

Tracking Pixel Contents