Comunicado
La productora de 'La promesa' niega tajante que esté negociando un documental con el asesino Alfonso Basterra
La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.
Carlos Merenciano
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.
En su escrito, la compañía asegura: “No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento” y califica de “rotundamente falsas” las afirmaciones difundidas en esa línea. Además, subraya que no tiene intención alguna de producir un contenido en el que el condenado participe ni directa ni indirectamente.
Bambú también recuerda que mantiene una política firme respecto a este tipo de situaciones: no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en proyectos audiovisuales. Según la empresa, esta norma se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones, tanto de ficción como documentales.
La productora, responsable de diversas series basadas en hechos reales, recalca que su trabajo se rige por el respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados. Por ello, lamenta que se estén difundiendo informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública.
